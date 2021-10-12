Математики ожидают рост случаев COVID-19 в ноябре до 35 000 за сутки

Если же прирост стабилизируется на нынешнем уровне, к 10 ноября суточный прирост заболеваемости поднимется до 33 000 случаев, добавил ученый. По его словам, в этот момент количество активных случаев приблизится к 1 млн и станет убывать. При оптимистичном сценарии к 10 ноября ежедневный прирост снизится до 26 500, количество активных случаев вырастет до 920 000 и начнет снижаться.