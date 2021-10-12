Математики ожидают рост случаев COVID-19 в ноябре до 35 000 за сутки
Суточный прирост случаев заражения коронавирусом достигнет 35 000 в ноябре, если рост заболеваемости продолжится и к началу месяца достигнет 0,41%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова.
«Если рост продолжится и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения 1 млн человек. И это будет при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заболевания 35 000», — сообщил Захаров.
Если же прирост стабилизируется на нынешнем уровне, к 10 ноября суточный прирост заболеваемости поднимется до 33 000 случаев, добавил ученый. По его словам, в этот момент количество активных случаев приблизится к 1 млн и станет убывать. При оптимистичном сценарии к 10 ноября ежедневный прирост снизится до 26 500, количество активных случаев вырастет до 920 000 и начнет снижаться.
Вчера в России выявили 29 409 случаев коронавируса за сутки – максимум с 31 декабря прошлого года. Умерли 957 пациентов с COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить локдаун в России не планируется. Она также допустила суточный прирост заболеваемости около 30 000 случаев.