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Математики ожидают рост случаев COVID-19 в ноябре до 35 000 за сутки

Ведомости

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом достигнет 35 000 в ноябре, если рост заболеваемости продолжится и к началу месяца достигнет 0,41%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова.

«Если рост продолжится и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения 1 млн человек. И это будет при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заболевания 35 000», — сообщил Захаров.

Если же прирост стабилизируется на нынешнем уровне, к 10 ноября суточный прирост заболеваемости поднимется до 33 000 случаев, добавил ученый. По его словам, в этот момент количество активных случаев приблизится к 1 млн и станет убывать. При оптимистичном сценарии к 10 ноября ежедневный прирост снизится до 26 500, количество активных случаев вырастет до 920 000 и начнет снижаться.

Вчера в России выявили 29 409 случаев коронавируса за сутки – максимум с 31 декабря прошлого года. Умерли 957 пациентов с COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить локдаун в России не планируется. Она также допустила суточный прирост заболеваемости около 30 000 случаев.

Ранее по теме: Еще семь регионов России ввели ограничения из-за роста случаев COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных