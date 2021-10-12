Мурашко заявил о росте доли тяжелых пациентов с COVID-19
11% пациентов, госпитализированных с COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии – на сегодня их уже 11%», — сказал Мурашко. 235 000 коек из 250 000 заняты пациентами с коронавирусом. По его словам, прирост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 16%, в 11 регионах – больше 30%. В регионах, где население летом сделало прививки, ситуация значительно стабильнее.
Основная особенность этой волны заболеваемости – быстрый прирост числа заболевших и большое количество пациентов, у которых COVID-19 развивается «молниеносно»: в течение двух-трех дней они отправляются в реанимацию, объяснил министр.
12 октября в России зарегистрировали 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. Также сегодня был установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса – 973 человека за сутки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить локдаун в России не планируется.