Мурашко заявил о росте доли тяжелых пациентов с COVID-19

«В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии – на сегодня их уже 11%», — сказал Мурашко. 235 000 коек из 250 000 заняты пациентами с коронавирусом. По его словам, прирост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 16%, в 11 регионах – больше 30%. В регионах, где население летом сделало прививки, ситуация значительно стабильнее.