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Мурашко заявил о росте доли тяжелых пациентов с COVID-19

Ведомости

11% пациентов, госпитализированных с COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии – на сегодня их уже 11%», — сказал Мурашко. 235 000 коек из 250 000 заняты пациентами с коронавирусом. По его словам, прирост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 16%, в 11 регионах – больше 30%. В регионах, где население летом сделало прививки, ситуация значительно стабильнее.

Основная особенность этой волны заболеваемости – быстрый прирост числа заболевших и большое количество пациентов, у которых COVID-19 развивается «молниеносно»: в течение двух-трех дней они отправляются в реанимацию, объяснил министр.

12 октября в России зарегистрировали 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. Также сегодня был установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса – 973 человека за сутки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить локдаун в России не планируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных