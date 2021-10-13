Черногория назвала россиян, получивших «золотые паспорта»

Схожие схемы по оформлению гражданства через инвестиции были введены ЕС на Кипре, Мальте и в Болгарии. После критики со стороны Брюсселя, который указал на риски коррупции, отмывания денег и ухода от налогов, заложенные в них, такие программы либо отменили, либо скорректировали. Так, Болгария изменила правила программы, увеличив размер инвестиций до 1 млн евро, а срок их сохранения — удлинился с четырех лет до пяти. Также по обновленным правилам заявитель сможет получить гражданство лишь через пять лет сохранения статуса резидента Болгарии (ранее можно было претендовать на паспорт уже через год).