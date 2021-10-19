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В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Ведомости

Власти Белгородской области объявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения, включая людей старше 60 лет. Такое постановление опубликовано 19 октября на сайте областного управления Роспотребнадзора. 

Пройти курс вакцинации также должны будут жители области, работающие в сфере услуг, транспорта, энергетики, МФЦ и правоохранительных органов. Нововведение не распространяется на работников медицинских и образовательных учреждений. Работники обязаны до 15 ноября привиться от COVID-19 первым компонентом, до 15 декабря — полностью пройти курс вакцинации.

Решение было принято на фоне роста заболеваемости в регионе. По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Елены Оглезневой, заболеваемость за последние две недели выросла на 23,1%, коэффициент распространения коронавирусной инфекции не снижается и держится на отметке 1,22. По данным на 18 октября, с начала пандемии 58 209 жителей области заразились COVID-19, от осложнений скончались 1246 человек.

В России 19 ноября был установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19. Всего по стране за последние сутки от коронавируса умерли 1015 человек, это максимальное значение с начала пандемии. За прошедшие сутки заразились 33 740 человек, 23 426 пациентов выздоровели.

Ранее по теме: В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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