В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Власти Белгородской области объявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения, включая людей старше 60 лет. Такое постановление опубликовано 19 октября на сайте областного управления Роспотребнадзора.
Пройти курс вакцинации также должны будут жители области, работающие в сфере услуг, транспорта, энергетики, МФЦ и правоохранительных органов. Нововведение не распространяется на работников медицинских и образовательных учреждений. Работники обязаны до 15 ноября привиться от COVID-19 первым компонентом, до 15 декабря — полностью пройти курс вакцинации.
Решение было принято на фоне роста заболеваемости в регионе. По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Елены Оглезневой, заболеваемость за последние две недели выросла на 23,1%, коэффициент распространения коронавирусной инфекции не снижается и держится на отметке 1,22. По данным на 18 октября, с начала пандемии 58 209 жителей области заразились COVID-19, от осложнений скончались 1246 человек.
В России 19 ноября был установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19. Всего по стране за последние сутки от коронавируса умерли 1015 человек, это максимальное значение с начала пандемии. За прошедшие сутки заразились 33 740 человек, 23 426 пациентов выздоровели.