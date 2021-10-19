В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Решение было принято на фоне роста заболеваемости в регионе. По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Елены Оглезневой, заболеваемость за последние две недели выросла на 23,1%, коэффициент распространения коронавирусной инфекции не снижается и держится на отметке 1,22. По данным на 18 октября, с начала пандемии 58 209 жителей области заразились COVID-19, от осложнений скончались 1246 человек.