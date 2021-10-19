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В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 33 740 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 1015 человек, что является максимумом с начала пандемии. Вылечились 23 426 пациентов.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+5700), в столице за сутки зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса, это максимум с 4 августа. За сутки в Москве были госпитализированы 1598 человек, на ИВЛ находятся 639 человек.

Следом после Москвы по количеству заболевших идут Санкт-Петербург (+3220) и Московская область (+2955). Статистика по заболеваемости в Подмосковье снова обновила максимум с начала пандемии. 

Общее число заболевших за время пандемии превысило 8 млн и составило 8 060 752 человека. Выздоровели за время пандемии более 7 млн человек. За все время погибли от коронавируса 225 325 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных