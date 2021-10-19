В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки
За последние сутки в России зафиксировали 33 740 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 1015 человек, что является максимумом с начала пандемии. Вылечились 23 426 пациентов.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+5700), в столице за сутки зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса, это максимум с 4 августа. За сутки в Москве были госпитализированы 1598 человек, на ИВЛ находятся 639 человек.
Следом после Москвы по количеству заболевших идут Санкт-Петербург (+3220) и Московская область (+2955). Статистика по заболеваемости в Подмосковье снова обновила максимум с начала пандемии.
Общее число заболевших за время пандемии превысило 8 млн и составило 8 060 752 человека. Выздоровели за время пандемии более 7 млн человек. За все время погибли от коронавируса 225 325 человек.