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В Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки медкислорода

Ведомости

В медицинских учреждениях Чувашии заканчивается кислород, власти региона объявили режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Олега Николаева.

«Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути, и он ожидается в течение примерно четырех ближайших часов», — сказал Николаев на экстренном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для решения проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних регионов, добавили в пресс-службе правительства региона.

С 10 октября в регионе ввели обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. До этого в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, в Чувашии за сутки выявили 147 новых случаев коронавируса, умерли 26 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 36 380 человек с коронавирусом, умерли 2611.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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