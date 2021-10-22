В Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки медкислорода
В медицинских учреждениях Чувашии заканчивается кислород, власти региона объявили режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Олега Николаева.
«Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути, и он ожидается в течение примерно четырех ближайших часов», — сказал Николаев на экстренном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для решения проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних регионов, добавили в пресс-службе правительства региона.
С 10 октября в регионе ввели обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. До этого в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, в Чувашии за сутки выявили 147 новых случаев коронавируса, умерли 26 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 36 380 человек с коронавирусом, умерли 2611.