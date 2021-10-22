В Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки медкислорода

С 10 октября в регионе ввели обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. До этого в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.