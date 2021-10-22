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Песков заявил об отсутствии у россиян сознательности в пандемию

Ведомости

Рост заражений коронавирусом в России обусловлен отсутствием сознательности у граждан, которые не делают прививки, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Врачами наработаны методики, протоколы лечения, наработан опыт по увеличению койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и т.д. Наработан огромный опыт и производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты, по другим видам материалов, расходникам, оборудованию. Поэтому в этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан во многом», — сказал он.

Песков отметил, что Россия хуже ряда европейских государств проходит вакцинацию: меньше людей делают прививки от COVID-19. Вместе с этим в мире возникают новые, более «агрессивные» штаммы коронавируса, что приводит к росту заболеваемости, пояснил он. 

Сегодня суточный прирост зараженных коронавирусом и умерших от COVID-19 в России вновь обновил максимум, составив 37 141 и 1064 случаев соответственно. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 8 168 305 человек, скончавшихся — 228 453. В настоящий момент COVID-19 болеют 822 792 жителя страны.

По данным на 22 октября, уровень коллективного иммунитета в России составляет 45%. Первую прививку от COVID-19 сделали 53 511 786 человек, из них 49 161 150 прошли полный курс вакцинации. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. После этого Собянин объявил о жестких ограничительных мерах в Москвы в нерабочие дни, которые в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Ранее по теме: Песков назвал причину низких темпов вакцинации в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных