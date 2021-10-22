Песков заявил об отсутствии у россиян сознательности в пандемию
Рост заражений коронавирусом в России обусловлен отсутствием сознательности у граждан, которые не делают прививки, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Врачами наработаны методики, протоколы лечения, наработан опыт по увеличению койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и т.д. Наработан огромный опыт и производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты, по другим видам материалов, расходникам, оборудованию. Поэтому в этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан во многом», — сказал он.
Песков отметил, что Россия хуже ряда европейских государств проходит вакцинацию: меньше людей делают прививки от COVID-19. Вместе с этим в мире возникают новые, более «агрессивные» штаммы коронавируса, что приводит к росту заболеваемости, пояснил он.
Сегодня суточный прирост зараженных коронавирусом и умерших от COVID-19 в России вновь обновил максимум, составив 37 141 и 1064 случаев соответственно. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 8 168 305 человек, скончавшихся — 228 453. В настоящий момент COVID-19 болеют 822 792 жителя страны.
По данным на 22 октября, уровень коллективного иммунитета в России составляет 45%. Первую прививку от COVID-19 сделали 53 511 786 человек, из них 49 161 150 прошли полный курс вакцинации.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. После этого Собянин объявил о жестких ограничительных мерах в Москвы в нерабочие дни, которые в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября.