Оперштаб сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

В оперштабе призвали всех, кто планирует поездки по России в период нерабочих дней, учитывать цветовую индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф. Красный цвет означает, что в регионе более 150 случаев заражения на 100 000 населения или низкий охват тестированием. Зеленый цвет говорит о том, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 000 человек в среднем за неделю и достигнуты остальные критерии стабилизации ситуации с коронавирусом. «На 22 октября 2021 г. на карте нет ни одного зеленого региона», — заявили в оперштабе.