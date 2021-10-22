Оперштаб сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», — пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.
В оперштабе призвали всех, кто планирует поездки по России в период нерабочих дней, учитывать цветовую индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф. Красный цвет означает, что в регионе более 150 случаев заражения на 100 000 населения или низкий охват тестированием. Зеленый цвет говорит о том, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 000 человек в среднем за неделю и достигнуты остальные критерии стабилизации ситуации с коронавирусом. «На 22 октября 2021 г. на карте нет ни одного зеленого региона», — заявили в оперштабе.
По данным на 22 октября, в России сделали прививку первым компонентом вакцины 53,5 млн человек, двумя компонентами – около 49,2 млн. Уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%. Целевой показатель – 80%.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидситуации. За последние сутки в России зарегистрировали 37 141 случай заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии. Смертность от коронавируса за сутки также установила новый антирекорд – 1064 случая после 1036 смертей днем ранее.