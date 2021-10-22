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Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью увеличилось до 17 человек

Ведомости

В результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли 17 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Ранее Минздрав сообщал о гибели 16 человек.

«По состоянию на 16.30 мск, в результате взрыва погибли 17 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены.

В экстренных службах сообщили, что цех, где произошел взрыв пороха, принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

Взрыв и пожар произошли на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области. Пожар начался на территории одного из цехов ПГУП «Эластик». Как сообщал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, при включении производственного оборудования заступившей в 8.00 смены произошел взрыв, в результате которого обрушилось здание на площади 150 кв. м. В цехе в этот момент было 17 человек.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. О проверке заявили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. По данным МЧС, причиной возгорания стал технологический сбой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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