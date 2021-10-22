Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью увеличилось до 17 человек
В результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли 17 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Ранее Минздрав сообщал о гибели 16 человек.
«По состоянию на 16.30 мск, в результате взрыва погибли 17 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены.
В экстренных службах сообщили, что цех, где произошел взрыв пороха, принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
Взрыв и пожар произошли на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области. Пожар начался на территории одного из цехов ПГУП «Эластик». Как сообщал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, при включении производственного оборудования заступившей в 8.00 смены произошел взрыв, в результате которого обрушилось здание на площади 150 кв. м. В цехе в этот момент было 17 человек.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. О проверке заявили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. По данным МЧС, причиной возгорания стал технологический сбой.