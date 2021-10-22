Число погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью выросло до 15
В результате взрыва на заводе в Рязанской области погибли 15 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой представителя экстренных служб.
«Обнаружены тела еще трех погибших, общее число увеличилось до 15 человек», — сказал собеседник агентства.
Позднее в Минздраве сообщили, что по предварительным данным количество погибших при взрыве составляет 16 человек. На месте происшествия работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.
Взрыв и пожар произошел на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области. Пожар начался на территории одного из цехов ПГУП «Эластик». Как сообщал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, при включении производственного оборудования заступившей в 8.00 смены произошел взрыв, в результате которого обрушилось здание на площади 150 квадратных метров. В цехе в этот момент было 17 человек.
Изначально МЧС сообщало семи погибших и ещё девяти пропавших без вести. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники писали, что пропавшие девять человек погибли.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. О проверке заявили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. По данным МЧС, причиной возгорания стал технологический сбой.
На сайте завода говорится, что, согласно программе вооружений, разработанной до 2015 г., «Эластик» является исполнителем гособоронзаказа. Завод занимался снаряжением и сборкой авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня и выпуском газогенераторов для подводных лодок. Также на сайте завода говорится, что в 2015 г. он был признан банкротом и с 2017 г. производственная деятельность остановлена.