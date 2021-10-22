Число погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью выросло до 15

Взрыв и пожар произошел на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области. Пожар начался на территории одного из цехов ПГУП «Эластик». Как сообщал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, при включении производственного оборудования заступившей в 8.00 смены произошел взрыв, в результате которого обрушилось здание на площади 150 квадратных метров. В цехе в этот момент было 17 человек.