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Число погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью выросло до 15

Ведомости

В результате взрыва на заводе в Рязанской области погибли 15 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой представителя экстренных служб.

«Обнаружены тела еще трех погибших, общее число увеличилось до 15 человек», — сказал собеседник агентства.

Позднее в Минздраве сообщили, что по предварительным данным количество погибших при взрыве составляет 16 человек. На месте происшествия работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.

Взрыв и пожар произошел на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области. Пожар начался на территории одного из цехов ПГУП «Эластик». Как сообщал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона, при включении производственного оборудования заступившей в 8.00 смены произошел взрыв, в результате которого обрушилось здание на площади 150 квадратных метров. В цехе в этот момент было 17 человек.

Изначально МЧС сообщало семи погибших и ещё девяти пропавших без вести. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники писали, что пропавшие девять человек погибли.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. О проверке заявили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. По данным МЧС, причиной возгорания стал технологический сбой.

На сайте завода говорится, что, согласно программе вооружений, разработанной до 2015 г., «Эластик» является исполнителем гособоронзаказа. Завод занимался снаряжением и сборкой авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня и выпуском газогенераторов для подводных лодок. Также на сайте завода говорится, что в 2015 г. он был признан банкротом и с 2017 г. производственная деятельность остановлена.

Ранее по теме: В Рязанской области при взрыве в пороховом цехе погибли люди

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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