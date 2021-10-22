Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Власти Подмосковья допустили продление новой волны коронавируса до декабря

Ведомости

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Подмосковье может продлиться до декабря, если жители не будут соблюдать принятые ограничения. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, передает ТАСС. 

«Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, по факту повторяет тренды все, которые были прошлой осенью, прошлого подъема заболеваемости. Если делать прогноз с учетом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего, что у нас происходит каждую осень, мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как и прошлая осенняя волна, то есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если мы не предпримем меры, которые мы сейчас уже предприняли», — сказала Стригункова.

Министр отметила, что рост заражений в регионе фиксируется уже седьмую неделю подряд и на данный момент число заражений больше, чем в другие волны. Стригункова подчеркнула, что уровень вакцинации в регионе является высоким, но недостаточным в такой ситуации.

«Среди всех вакцинированных, у нас их в Московской области 3,7 млн, заражаются коронавирусной инфекцией менее 1%, если брать среди всех вакцинированных. Если посмотреть наши стационары, сколько в них поступает людей, уже прошедших в какой-то период времени за весь период пандемии вакцинацию, эта цифра составляет где-то 15%. То есть поступают люди, которые вакцинировались, например, давно, почему мы и говорим о необходимости ревакцинироваться через 6 месяцев», — сказала Стригункова.

21 октября Подмосковье вслед за Москвой объявило о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут закрыты заведения общепита, магазины, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и стоматологии. На этот период школы области уходят на каникулы и приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения, в МФЦ, миграционных центрах и загсах. Лимит на максимальное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращен до 50 человек.

За последние сутки на территории Московской области было подтверждено 2428 случаев заболевания COVID-19. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 493 343 случая заболевания инфекцией и 8417 летальных исходов.

Ранее по теме: Оперштаб сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных