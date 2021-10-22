Власти Подмосковья допустили продление новой волны коронавируса до декабря

«Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, по факту повторяет тренды все, которые были прошлой осенью, прошлого подъема заболеваемости. Если делать прогноз с учетом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего, что у нас происходит каждую осень, мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как и прошлая осенняя волна, то есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если мы не предпримем меры, которые мы сейчас уже предприняли», — сказала Стригункова.