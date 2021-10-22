Власти Подмосковья допустили продление новой волны коронавируса до декабря
Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Подмосковье может продлиться до декабря, если жители не будут соблюдать принятые ограничения. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, передает ТАСС.
«Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, по факту повторяет тренды все, которые были прошлой осенью, прошлого подъема заболеваемости. Если делать прогноз с учетом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего, что у нас происходит каждую осень, мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как и прошлая осенняя волна, то есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если мы не предпримем меры, которые мы сейчас уже предприняли», — сказала Стригункова.
Министр отметила, что рост заражений в регионе фиксируется уже седьмую неделю подряд и на данный момент число заражений больше, чем в другие волны. Стригункова подчеркнула, что уровень вакцинации в регионе является высоким, но недостаточным в такой ситуации.
«Среди всех вакцинированных, у нас их в Московской области 3,7 млн, заражаются коронавирусной инфекцией менее 1%, если брать среди всех вакцинированных. Если посмотреть наши стационары, сколько в них поступает людей, уже прошедших в какой-то период времени за весь период пандемии вакцинацию, эта цифра составляет где-то 15%. То есть поступают люди, которые вакцинировались, например, давно, почему мы и говорим о необходимости ревакцинироваться через 6 месяцев», — сказала Стригункова.
21 октября Подмосковье вслед за Москвой объявило о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут закрыты заведения общепита, магазины, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и стоматологии. На этот период школы области уходят на каникулы и приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения, в МФЦ, миграционных центрах и загсах. Лимит на максимальное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращен до 50 человек.
За последние сутки на территории Московской области было подтверждено 2428 случаев заболевания COVID-19. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 493 343 случая заболевания инфекцией и 8417 летальных исходов.