В районах «красной зоны» Ленобласти введут QR-коды с 30 октября

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому QR-коды для посещения объектов досуга в «красной зоне» начнут действовать на 15 дней раньше — с 30 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.