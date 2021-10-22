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В районах «красной зоны» Ленобласти введут QR-коды с 30 октября

Ведомости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому QR-коды для посещения объектов досуга в «красной зоне» начнут действовать на 15 дней раньше —  с 30 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.  

К «красной зоне» отнесены Гатчинский, Всеволожский, Бокситогорский, Тихвинский, Сланцевский, Киришский районы и Сосновый Бор — в них самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом в регионе. 

«С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах "желтой" зоны — с 15 ноября», — отмечается в сообщении пресс-службы. 

Также постановлением для жителей Ленинградской области старше 65 лет вводится режим самоизоляции, исключение сделано для тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода. 

За последние сутки в Ленинградской области было выявлено 318 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 75 238 человек, умерло за время пандемии 25424 человека. 

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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