В районах «красной зоны» Ленобласти введут QR-коды с 30 октября
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому QR-коды для посещения объектов досуга в «красной зоне» начнут действовать на 15 дней раньше — с 30 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.
К «красной зоне» отнесены Гатчинский, Всеволожский, Бокситогорский, Тихвинский, Сланцевский, Киришский районы и Сосновый Бор — в них самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом в регионе.
«С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах "желтой" зоны — с 15 ноября», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Также постановлением для жителей Ленинградской области старше 65 лет вводится режим самоизоляции, исключение сделано для тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода.
За последние сутки в Ленинградской области было выявлено 318 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 75 238 человек, умерло за время пандемии 25424 человека.