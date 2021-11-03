В Узбекистане ограничили доступ к крупнейшим соцсетям

В мае Ташкент выразил претензии к нескольким крупным технологическим компаниям, включая Facebook, Google и Mail.ru Group из-за нарушения этого закона. Власти страны потребовали, чтобы эти компании перенести свои серверы на территорию республики, пригрозив штрафами и ограничением работы в случае, если это требование не будет исполнено. Уже в июле Узкомназорат ограничил доступ пользователей страны к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.