В Узбекистане ограничили доступ к крупнейшим соцсетям
Власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных платформ из-за нарушений закона о персональных данных.
Под ограничения попали социальные сети Facebook, LinkedIn, Instagram, «Одноклассники» и «Мой Мир», видеохостинг Youtube и мессенджер Telegram. Они были внесены в список нарушителей закона страны о персональных данных Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназората).
В январе в закон Узбекистана о персональных данных была внесена поправка, согласно которой все персональные данные граждан страны должны храниться на ее территории. Кроме того, социальные сети должны регистрировать свои базы данных в специальном государственном реестре.
В мае Ташкент выразил претензии к нескольким крупным технологическим компаниям, включая Facebook, Google и Mail.ru Group из-за нарушения этого закона. Власти страны потребовали, чтобы эти компании перенести свои серверы на территорию республики, пригрозив штрафами и ограничением работы в случае, если это требование не будет исполнено. Уже в июле Узкомназорат ограничил доступ пользователей страны к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.