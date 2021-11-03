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Общество

В Узбекистане ограничили доступ к крупнейшим соцсетям

Ведомости

Власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных платформ из-за нарушений закона о персональных данных.

Под ограничения попали социальные сети Facebook, LinkedIn, Instagram, «Одноклассники» и «Мой Мир», видеохостинг Youtube и мессенджер Telegram. Они были внесены в список нарушителей закона страны о персональных данных Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназората).

В январе в закон Узбекистана о персональных данных была внесена поправка, согласно которой все персональные данные граждан страны должны храниться на ее территории. Кроме того, социальные сети должны регистрировать свои базы данных в специальном государственном реестре.

В мае Ташкент выразил претензии к нескольким крупным технологическим компаниям, включая Facebook, Google и Mail.ru Group из-за нарушения этого закона. Власти страны потребовали, чтобы эти компании перенести свои серверы на территорию республики, пригрозив штрафами и ограничением работы в случае, если это требование не будет исполнено. Уже в июле Узкомназорат ограничил доступ пользователей страны к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных