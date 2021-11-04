В Дании в рамках иска задержали российское судно «Академик Иоффе»
Власти Дании 1 ноября задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» и изъяли судовые документы в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, сообщило посольство России в Копенгагене. Иск связан с предыдущей деятельностью судна.
«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», — говорится в сообщении. Судно ходит под российским флагом и принадлежит государству. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН использует его в научных целях.
Посольство России получило и передало в министерство иностранных дел РФ копии судебных решений, на основании которых судно было задержано. Российские дипломаты контактируют по этому вопросу с МИД Дании.
Источник «Известий» в институте Ширшова сообщил, что судно, предположительно, задолжало фрахтователю. На борту «Академика Иоффе» находилась геологическая экспедиция из 28 ученых.
Собеседник издания рассказал, что около десяти лет Институт имени Ширшова сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition, но в 2019 г. сотрудничество было приостановлено. Судно было передано Минобразования, которое, возможно завершило контракт. При этом One Ocean Expedition продала путевки туристам. Затем компания обанкротилась и не платила фрахтователю за топливо и стоянку. За эти долги «Академика Иоффе» могли задержать в Дании.
«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.