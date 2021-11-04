Газета
Общество

В Дании в рамках иска задержали российское судно «Академик Иоффе»

Ведомости

Власти Дании 1 ноября задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» и изъяли судовые документы в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, сообщило посольство России в Копенгагене. Иск связан с предыдущей деятельностью судна.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"», — говорится в сообщении. Судно ходит под российским флагом и принадлежит государству. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН использует его в научных целях.

Посольство России получило и передало в министерство иностранных дел РФ копии судебных решений, на основании которых судно было задержано. Российские дипломаты контактируют по этому вопросу с МИД Дании.

Источник «Известий» в институте Ширшова сообщил, что судно, предположительно, задолжало фрахтователю. На борту «Академика Иоффе» находилась геологическая экспедиция из 28 ученых.

Собеседник издания рассказал, что около десяти лет Институт имени Ширшова сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition, но в 2019 г. сотрудничество было приостановлено. Судно было передано Минобразования, которое, возможно завершило контракт. При этом One Ocean Expedition продала путевки туристам. Затем компания обанкротилась и не платила фрахтователю за топливо и стоянку. За эти долги «Академика Иоффе» могли задержать в Дании.

«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных