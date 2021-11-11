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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Ведомости

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку недалеко от поселка Светлогорск Красноярского края, все члены экипажа живы, сообщили в ГУ МЧС по региону. 

«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС). Место посадки находится в 1-2 км от Светлогорска. По предварительным данным, вертолет совершал заказной рейс по маршруту Валек-Игарка. Сообщение об аварийной посадке поступило в 09:15 мск, силы МЧС не привлекались. 

В пресс-службе «Норникеля» агентству сообщили, что Ми-8 авиакомпании «Норильскавиа» не долетел до посадочной площадки в Светлогорске 800 м. Вертолет выполнял заказной рейс, на борту были три члена экипажа без пассажиров и груза. Экипаж не пострадал, сейчас он находится в гостинице в Светлогорске. Вертолет получил повреждения. 

12 августа вертолет Ми-8 «Витязь-аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа затонул в озере на территории Кроноцкого заповедника на Курилах. Восемь человек погибло. Следственный комитет рассматривает три версии аварии: неблагоприятные погодные условия (был туман), ошибка пилотирования и техническая неисправность Ми-8.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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