Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку недалеко от поселка Светлогорск Красноярского края, все члены экипажа живы, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС). Место посадки находится в 1-2 км от Светлогорска. По предварительным данным, вертолет совершал заказной рейс по маршруту Валек-Игарка. Сообщение об аварийной посадке поступило в 09:15 мск, силы МЧС не привлекались.
В пресс-службе «Норникеля» агентству сообщили, что Ми-8 авиакомпании «Норильскавиа» не долетел до посадочной площадки в Светлогорске 800 м. Вертолет выполнял заказной рейс, на борту были три члена экипажа без пассажиров и груза. Экипаж не пострадал, сейчас он находится в гостинице в Светлогорске. Вертолет получил повреждения.
12 августа вертолет Ми-8 «Витязь-аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа затонул в озере на территории Кроноцкого заповедника на Курилах. Восемь человек погибло. Следственный комитет рассматривает три версии аварии: неблагоприятные погодные условия (был туман), ошибка пилотирования и техническая неисправность Ми-8.