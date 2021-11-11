Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

В пресс-службе «Норникеля» агентству сообщили, что Ми-8 авиакомпании «Норильскавиа» не долетел до посадочной площадки в Светлогорске 800 м. Вертолет выполнял заказной рейс, на борту были три члена экипажа без пассажиров и груза. Экипаж не пострадал, сейчас он находится в гостинице в Светлогорске. Вертолет получил повреждения.