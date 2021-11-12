Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается благодаря введению нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Мы видим уже по этой неделе, что реально снижается заболеваемость, снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация, у нас за последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Теперь можно уверенно говорить, что нерабочие дни «сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», подчеркнул Собянин. 9 ноября он сообщил, что выявляемость вновь заболевших в Москве за нерабочую неделю снизилась на 15%, число госпитализаций — на 4%, что говорит об улучшении эпидемиологической ситуации в городе.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. Собянин ввел нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября. Впоследствии эту меру он решил не продлевать.
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 5183 новых случая коронавируса, умерли 96 пациентов с COVID-19. При этом в первый день нерабочих дней, 28 октября, прирост составил 8440 зараженных, это стало четвертым по величине значением за все время пандемии. В целом столица лидирует среди российских регионов по количеству выявленных с момента появления коронавируса заболевших: на сегодняшний день таковых 1 887 243 человека, умерли 32 495 из них, выздоровели 1 668 369.