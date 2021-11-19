Минтруд изменит правила назначения пособия на детей 3-7 лет

Ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно были введены в 2020 г. для поддержки малоимущих семей. Первоначально пособие могли получить семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка. В 2021 г. была введена дифференциация размера выплаты: он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в зависимости от материального положения семьи.