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Общество

Минтруд изменит правила назначения пособия на детей 3-7 лет

Ведомости

Минтруд в 2022 г. изменит критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячного пособия на детей 3-7 лет, сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный в министерстве. Минтруд подтвердил изданию разработку документа. Планируется, что постановление будет подписано до конца этого года и вступит в силу в 2022 г.

Министерство предложило назначать выплаты по месту жительства семьи, даже если у нее нет регистрации. Также из имущественного ценза исключат имущество, которое находится в розыске или под арестом и купленное за счет целевых субсидий. Из оценки доходов исключат государственную помощь, налоговые вычеты и гранты на предпринимательство.

В министерстве пояснили, что разработали изменения в законодательстве на основе анализа причин, по которым в выплатах отказывали действительно малоимущим семьям, которые формально не соответствовали критериям.

Ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно были введены в 2020 г. для поддержки малоимущих семей. Первоначально пособие могли получить семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка. В 2021 г. была введена дифференциация размера выплаты: он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в зависимости от материального положения семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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