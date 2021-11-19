Минтруд изменит правила назначения пособия на детей 3-7 лет
Минтруд в 2022 г. изменит критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячного пособия на детей 3-7 лет, сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный в министерстве. Минтруд подтвердил изданию разработку документа. Планируется, что постановление будет подписано до конца этого года и вступит в силу в 2022 г.
Министерство предложило назначать выплаты по месту жительства семьи, даже если у нее нет регистрации. Также из имущественного ценза исключат имущество, которое находится в розыске или под арестом и купленное за счет целевых субсидий. Из оценки доходов исключат государственную помощь, налоговые вычеты и гранты на предпринимательство.
В министерстве пояснили, что разработали изменения в законодательстве на основе анализа причин, по которым в выплатах отказывали действительно малоимущим семьям, которые формально не соответствовали критериям.
Ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно были введены в 2020 г. для поддержки малоимущих семей. Первоначально пособие могли получить семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составлял 50% прожиточного минимума ребенка. В 2021 г. была введена дифференциация размера выплаты: он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в зависимости от материального положения семьи.