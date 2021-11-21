Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты пенсионерам России

Ране в Пенсионном фонде назвали основания для приостановки выплаты пенсии. Например, начисление пенсии останавливается, когда человек не получает установленную выплату в течение полугода. Во-вторых, выплаты могут приостановить, если пенсионер в положенный срок не явится на переосвидетельствование для подтверждения инвалидности в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.