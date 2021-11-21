Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты пенсионерам России
На региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам будет направлено более 1,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Вопрос о выделении финансирования в правительстве рассмотрели и одобрили еще 17 ноября. Средства получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Это Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
На доплаты могут претендовать только те пенсионеры, которые получают сумму ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.
Ране в Пенсионном фонде назвали основания для приостановки выплаты пенсии. Например, начисление пенсии останавливается, когда человек не получает установленную выплату в течение полугода. Во-вторых, выплаты могут приостановить, если пенсионер в положенный срок не явится на переосвидетельствование для подтверждения инвалидности в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.