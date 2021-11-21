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Общество

Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты пенсионерам России

Ведомости

На региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам будет направлено более 1,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Вопрос о выделении финансирования в правительстве рассмотрели и одобрили еще 17 ноября. Средства получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Это Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

На доплаты могут претендовать только те пенсионеры, которые получают сумму ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

Ране в Пенсионном фонде назвали основания для приостановки выплаты пенсии. Например, начисление пенсии останавливается, когда человек не получает установленную выплату в течение полугода. Во-вторых, выплаты могут приостановить, если пенсионер в положенный срок не явится на переосвидетельствование для подтверждения инвалидности в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных