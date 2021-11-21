Израиль начнет вакцинацию детей от коронавируса с 23 ноября
В Израиле 23 ноября начинается кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет, сообщил на еженедельном заседании правительства премьер-министр Нафтали Беннет.
В Израиль для этого уже доставили большие объемы детской вакцины Pfizer. По словам Беннет, препарат «адаптирован именно для детей, доза составляет лишь треть взрослой».
«Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США, вакцина безопасна и эффективна», — сказал Беннет (цитата по ТАСС).
Подростков старше 12 лет в Израиле начали прививать от коронавируса в конце июня.
Первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста-Рика. Центральноамериканская страна заключила контракт с компанией Pfizer на 3,5 млн доз вакцины от коронавируса, 1,5 млн из которых предназначены для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
В ноябре в Москве началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», в ней примут участие 3000 детей в возрасте 12-17 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.