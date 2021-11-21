Израиль начнет вакцинацию детей от коронавируса с 23 ноября

В ноябре в Москве началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», в ней примут участие 3000 детей в возрасте 12-17 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.