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Общество

Израиль начнет вакцинацию детей от коронавируса с 23 ноября

Ведомости

В Израиле 23 ноября начинается кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет, сообщил на еженедельном заседании правительства премьер-министр Нафтали Беннет. 

В Израиль для этого уже доставили большие объемы детской вакцины Pfizer. По словам Беннет, препарат «адаптирован именно для детей, доза составляет лишь треть взрослой». 

«Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США, вакцина безопасна и эффективна», — сказал Беннет (цитата по ТАСС).

Подростков старше 12 лет в Израиле начали прививать от коронавируса в конце июня.

Первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста-Рика. Центральноамериканская страна заключила контракт с компанией Pfizer на 3,5 млн доз вакцины от коронавируса, 1,5 млн из которых предназначены для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В ноябре в Москве началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», в ней примут участие 3000 детей в возрасте 12-17 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных