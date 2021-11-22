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Алексей Гореславский назначен главой Института развития интернета

Ведомости

Генеральным директором Института развития интернета (ИРИ) стал бывший кремлевский чиновник и топ-менеджер Rambler Алексей Гореславский, сообщили в пресс-службе организации по итогам заседания общего собрания учредителей.

Гореславский официально вступит в должность 1 декабря, его советником станет Антон Ключкин, занимавший пост гендиректора ИРИ с 2019 г. «Я уверен, что у ИРИ большое будущее и как у центра заказа социально-значимого контента, и как у оператора соцрекламы, а свою роль вижу в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями», — приводит пресс-служба слова нового руководителя.

ИРИ был образован в 2014 г. как площадка для координации взаимодействия государства, цифровой индустрии и гражданского общества. В него входят представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), «Медиа-коммуникационного союза» (Союз «МКС»), Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Министерства науки и высшего образования РФ.

44-летний Гореславский ранее работал заместителем гендиректора по внешним коммуникациям в группе компаний Rambler & Co, в 2014-2016 годах был главным редактором интернет-портала Lenta.ru. С 2017 по 2020 год занимал пост заместителя начальника управления администрации президента РФ по общественным проектам, на этой должности он занимался интернет-инициативами государства и его взаимодействием с гражданами в интернет-пространстве. В 2020-2021 годах руководил АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», с 2020 года возглавлял Конкурсный комитет ИРИ, который организует отбор на создание интернет-контента для молодежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных