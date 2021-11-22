Алексей Гореславский назначен главой Института развития интернета

44-летний Гореславский ранее работал заместителем гендиректора по внешним коммуникациям в группе компаний Rambler & Co, в 2014-2016 годах был главным редактором интернет-портала Lenta.ru. С 2017 по 2020 год занимал пост заместителя начальника управления администрации президента РФ по общественным проектам, на этой должности он занимался интернет-инициативами государства и его взаимодействием с гражданами в интернет-пространстве. В 2020-2021 годах руководил АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», с 2020 года возглавлял Конкурсный комитет ИРИ, который организует отбор на создание интернет-контента для молодежи.