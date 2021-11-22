Алексей Гореславский назначен главой Института развития интернета
Генеральным директором Института развития интернета (ИРИ) стал бывший кремлевский чиновник и топ-менеджер Rambler Алексей Гореславский, сообщили в пресс-службе организации по итогам заседания общего собрания учредителей.
Гореславский официально вступит в должность 1 декабря, его советником станет Антон Ключкин, занимавший пост гендиректора ИРИ с 2019 г. «Я уверен, что у ИРИ большое будущее и как у центра заказа социально-значимого контента, и как у оператора соцрекламы, а свою роль вижу в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями», — приводит пресс-служба слова нового руководителя.
ИРИ был образован в 2014 г. как площадка для координации взаимодействия государства, цифровой индустрии и гражданского общества. В него входят представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), «Медиа-коммуникационного союза» (Союз «МКС»), Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Министерства науки и высшего образования РФ.
44-летний Гореславский ранее работал заместителем гендиректора по внешним коммуникациям в группе компаний Rambler & Co, в 2014-2016 годах был главным редактором интернет-портала Lenta.ru. С 2017 по 2020 год занимал пост заместителя начальника управления администрации президента РФ по общественным проектам, на этой должности он занимался интернет-инициативами государства и его взаимодействием с гражданами в интернет-пространстве. В 2020-2021 годах руководил АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», с 2020 года возглавлял Конкурсный комитет ИРИ, который организует отбор на создание интернет-контента для молодежи.