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Общество

Песков ответил на вопрос о возможном продлении новогодних каникул из-за COVID-19

Ведомости

Говорить о продлении новогодних праздников из-за заболеваемости коронавирусом пока рано, сейчас показатели заболеваемости в России снижаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то действительно определенная динамика в сторону понижения есть. Наверно всем понятно, что скорее всего впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидают, вы видите сейчас, какая напряженная ситуация у европейцев», — ответил Песков на вопрос, могут ли власти продлить новогодние каникулы из-за коронавируса, учитывая, что в Европе началась пятая волна заболеваемости.

По его словам, все страны мира сталкиваются с одинаковыми проблемами — недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Все страны прикладывают «неимоверные усилия», чтобы убедить граждан сделать прививку, подчеркнул Песков.

По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн человек, полностью привились 58,7 млн. За последние сутки в России выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом — показатель снижается шестой день подряд. Также за сутки скончались 1243 пациента с COVID-19 — показатель превышает отметку в 1240 случаев непрерывно с 16 ноября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных