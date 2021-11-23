Песков ответил на вопрос о возможном продлении новогодних каникул из-за COVID-19
Говорить о продлении новогодних праздников из-за заболеваемости коронавирусом пока рано, сейчас показатели заболеваемости в России снижаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то действительно определенная динамика в сторону понижения есть. Наверно всем понятно, что скорее всего впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидают, вы видите сейчас, какая напряженная ситуация у европейцев», — ответил Песков на вопрос, могут ли власти продлить новогодние каникулы из-за коронавируса, учитывая, что в Европе началась пятая волна заболеваемости.
По его словам, все страны мира сталкиваются с одинаковыми проблемами — недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Все страны прикладывают «неимоверные усилия», чтобы убедить граждан сделать прививку, подчеркнул Песков.
По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн человек, полностью привились 58,7 млн. За последние сутки в России выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом — показатель снижается шестой день подряд. Также за сутки скончались 1243 пациента с COVID-19 — показатель превышает отметку в 1240 случаев непрерывно с 16 ноября.