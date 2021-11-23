Песков ответил на вопрос о возможном продлении новогодних каникул из-за COVID-19

«Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то действительно определенная динамика в сторону понижения есть. Наверно всем понятно, что скорее всего впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидают, вы видите сейчас, какая напряженная ситуация у европейцев», — ответил Песков на вопрос, могут ли власти продлить новогодние каникулы из-за коронавируса, учитывая, что в Европе началась пятая волна заболеваемости.