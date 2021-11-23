Власти Сан-Марино одобрили применение вакцины «Спутник лайт»

По данным разработчика — НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность «Спутника лайт» составляет 70% против «дельта»-штамма коронавируса в течение трех месяцев, среди людей младше 60 лет — 75%. В качестве бустерной дозы «Спутник лайт» на 83% защищает от болезни и на 94% от госпитализации.