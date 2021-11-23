Власти Сан-Марино одобрили применение вакцины «Спутник лайт»
Правительство Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустера после других вакцин, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
По данным разработчика — НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность «Спутника лайт» составляет 70% против «дельта»-штамма коронавируса в течение трех месяцев, среди людей младше 60 лет — 75%. В качестве бустерной дозы «Спутник лайт» на 83% защищает от болезни и на 94% от госпитализации.
Ранее Сан-Марино одобрило российскую вакцину «Спутник V». По данным за период с 25 февраля по 23 августа, эффективность препарата составила 94,8% с 21 дня после прививки первым компонентом вакцины. Эффективность против госпитализации оценивается в 95,9%. РФПИ заявил, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой европейской страной, победившей коронавирус, и начать снимать ограничения.
Российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.