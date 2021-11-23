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Власти Сан-Марино одобрили применение вакцины «Спутник лайт»

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Правительство Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустера после других вакцин, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По данным разработчика — НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность «Спутника лайт» составляет 70% против «дельта»-штамма коронавируса в течение трех месяцев, среди людей младше 60 лет — 75%. В качестве бустерной дозы «Спутник лайт» на 83% защищает от болезни и на 94% от госпитализации. 

Ранее Сан-Марино одобрило российскую вакцину «Спутник V». По данным за период с 25 февраля по 23 августа, эффективность препарата составила 94,8% с 21 дня после прививки первым компонентом вакцины. Эффективность против госпитализации оценивается в 95,9%. РФПИ заявил, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой европейской страной, победившей коронавирус, и начать снимать ограничения. 

Российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных