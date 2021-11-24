Владимир Путин сделал назальную прививку от коронавируса

Владимир Путин сделал назальную прививку от коронавирусаПрезидент прошел ревакцинацию от COVID-19 дважды
Президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса назальной формой вакцины от Научного центра им. Гамалеи. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, замдиректора Центра им. Гамалеи. — "Ведомости"), он же сам, кстати говоря, он же сам мне сделал вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальный», — рассказал Путин.
По словам президента, вакцина вводится обычным шприцем, но вместо жидкой вакцины в него набирают порошок. «И все, на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего», — добавил Путин. Сегодня президент занимался спортом. «Могу засвидетельствовать, что все развивается так, как наши ученые и специалисты и говорят», — отметил он.
Президент порекомендовал вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию для защиты от коронавируса. Он также отметил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной: нужно не навязывать людям вакцинацию, а убеждать их делать прививки.
21 ноября Путин во время встречи с Денисом Логуновым сообщил, что ревакцинировался вакциной «Спутник лайт». Тогда же он заявил, что хотел бы поучаствовать в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса. Первичную вакцинацию он сделал «Спутником V» 23 марта.
В России разрабатываются две назальные формы вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» — их разрабатывают Центр им. Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на такую разработку. Гендиректор «Генериума» Даниил Талянский рассказывал, что такая форма препарата переносится мягче классической, но не уступает по эффективности. Компания ожидает разрешения Минздрава провести клинические испытания.
В интервью «Российской газете» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что назальная вакцина создает иммунитет к коронавирусу в носоглотке, а «Спутник V» — в крови, поэтому препараты должны дополнять друг друга и создавать два защитных барьера. Позднее Гинцбург сообщил, что разработчики не зарегистрировали побочных эффектов от назальной вакцины. 13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей.