Владимир Путин сделал назальную прививку от коронавируса

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, замдиректора Центра им. Гамалеи. — "Ведомости"), он же сам, кстати говоря, он же сам мне сделал вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальный», — рассказал Путин.