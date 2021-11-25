«Коммерсантъ» узнал об аресте начальника военного полигона Капустин Яр
Начальник Государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр Олег Кислов был отправлен под домашний арест в рамках дела о хищении 300 т мазута, принадлежавшего Минобороны, сообщил «Коммерсантъ». Кислова обвинили в получении взятки после показаний его подчиненного — бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Алексея Прудникова.
Источники издания, близкие к расследованию, сообщили, что 24 ноября 235-й гарнизонный военный суд перевел Прудникова из-под стражи под домашний арест после того, как он признал вину, раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках сделки Прудников рассказал о трех эпизодах взяточничества с участием Кислова.
Прудников признал, что в 2019 г. он разрешил водителям бензовозов «Я-Автодизель» проехать на территорию своей части и выкачать мазутохранилище школы техников объемом 300 т. Официально это было оформлено как очистка особо охраняемого военного объекта, поэтому компания не заплатила за топливо, но после его вывоза гендиректор фирмы передал Прудникову наличными 1,9 млн руб., которые, по словам обвиняемого, он поделил с командиром полигона Кисловым.
По данным издания, Прудников заключил сделку со следствием в ноябре, после чего Кислова задержали на полигоне и под конвоем доставили из Астраханской области в Москву. Ему, как и Прудникову, предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Учитывая заслуги Кислова и его срок службы в Минобороны, суд отправил его под домашний арест с несколькими запретами, в том числе на пользование интернетом и средствами связи.
Сослуживец и знакомый Прудникова рассказал изданию, что в деле речь идет о нефтешламе — отходах, которые годами копились в военной школе и загрязняли ее территорию. По версии собеседника издания, Прудникова уже оштрафовали за нарушение экологических норм и пытались привлечь к ответственности через суд, поэтому знакомство с гендиректором «Я-Автодизель» помогло ему решить проблему.
По данным источника издания, в 2021 г. бизнесмена Яваева задержали сотрудники военной контрразведки по подозрению в мошенничестве. На допросе он признался, что получил топливо за взятку, и это помогло ему избежать уголовной ответственности. Прудников полгода после ареста не признавал вину, но в итоге нахождение под стражей стало для него невыносимым и он был готов назвать кого угодно, чтобы получить свободу.