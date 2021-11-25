«Коммерсантъ» узнал об аресте начальника военного полигона Капустин Яр

По данным издания, Прудников заключил сделку со следствием в ноябре, после чего Кислова задержали на полигоне и под конвоем доставили из Астраханской области в Москву. Ему, как и Прудникову, предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Учитывая заслуги Кислова и его срок службы в Минобороны, суд отправил его под домашний арест с несколькими запретами, в том числе на пользование интернетом и средствами связи.