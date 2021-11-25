В Татарстане разрешат ездить на общественном транспорте после первой прививки
Жители Татарстана с 26 ноября смогут пользоваться общественным транспортом после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19, говорится в постановлении правительства республики. Такие жители региона получат QR-коды со сроком действия 24 дня, пишет ТАСС.
С 22 ноября в Татарстане лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки. Требование распространяется на весь общественный транспорт, кроме такси, и межрегиональные перевозки.
За пол дня 22 ноября в общественном транспорте Казани выявили более 1500 человек без QR-кодов. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров заявил, что в первый день введения QR-кодов пассажиропоток в общественном транспорте снизился в среднем на 20-30%. Часть жителей города пересели на личные автомобили и такси.
Татарстан не единственный регион, где власти объявили дополнительные ограничения для непривитых жителей. Так, систему QR-кодов на транспорте ввели также в Волгоградской области.