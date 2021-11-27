На заводе боеприпасов в Дзержинске произошла серия взрывов

На заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области произошло несколько взрывов, в результате которых, по предварительным данным, пострадали двое рабочих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, информацию о происшествии и пострадавших подтвердили в МЧС.