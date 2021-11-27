На заводе боеприпасов в Дзержинске произошла серия взрывов
На заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области произошло несколько взрывов, в результате которых, по предварительным данным, пострадали двое рабочих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, информацию о происшествии и пострадавших подтвердили в МЧС.
По предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков, рассказали в ведомстве.
На заводе могут быть взрывчатые вещества, на место выехали пожарные подразделения, добавили в МЧС. По данным администрации Дзержинска, на месте взрыва начался пожар на площади 900 кв. м.
В конце октября в результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.