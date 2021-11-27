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На заводе боеприпасов в Дзержинске произошла серия взрывов

Ведомости

На заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области произошло несколько взрывов, в результате которых, по предварительным данным, пострадали двое рабочих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, информацию о происшествии и пострадавших подтвердили в МЧС.

По предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков, рассказали в ведомстве.

На заводе могут быть взрывчатые вещества, на место выехали пожарные подразделения, добавили в МЧС. По данным администрации Дзержинска, на месте взрыва начался пожар на площади 900 кв. м.

В конце октября в результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных