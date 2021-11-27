Экс-мэр Прокопьевска назвал «фейком» видео празднования своего назначения в день траура
Мэр города Прокопьевска, которого губернатор Кемеровской области отправил в отставку из-за банкета в день траура по случаю трагедии на шахте «Листвяжная», назвал фейком видео с кадрами празднования своего вступления в должность главы. Уволенный мэр Вячеслав Старченко заявил «Известиям», что банкета и каких-либо торжественных мероприятий по случаю «инаугурации» не было.
«Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео», — заявил Старченко.
Старченко намерен обращаться в правоохранительные органы и встретиться с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, чтобы прояснить ситуацию.
Недавно избранный мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко был отправлен в отставку за банкет, устроенный во время траура по погибшим в аварии на шахте «Листвяжная», сообщил 26 ноября губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей <…> Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — сообщил Цивилев.
25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление, в результате которого погиб 51 человек. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено пяти фигурантам дела: директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка и двум инспекторам, которые выдали акты о проверке штрека, фактически его не осмотрев.