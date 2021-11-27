Экс-мэр Прокопьевска назвал «фейком» видео празднования своего назначения в день траура

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей <…> Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — сообщил Цивилев.