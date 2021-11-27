Суд арестовал на два месяца инспектора Ростехнадзора после ЧП на шахте в Кузбассе
Главный государственный инспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин арестован до 26 января по решению Центрального районного суда Кемерово, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона. Ранее инспектора задержали по делу об аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой 25 ноября погибли 46 горняков и пять спасателей.
В пресс-службе ведомства сообщили, что следствие ходатайствовало об аресте Семыкина, прокуратура поддержала ходатайство.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 26.01.2022», – сообщили в прокуратуре.
Ранее Следственный комитет предъявил обвинение директору шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименко и главным госинспекторам Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину, говорится на сайте СКР.
Махракова, Молостова и Герасименко обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), Винокурова и Семыкина – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности в шахте, которые допустили Махраков и его подчиненные, «произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке». Винокуров и Семыкин составили акты о проверке штрека без его фактической проверки.
Врио главы МЧС отмечал, что в момент аварии в шахте находились 285 горняков, спасателям удалось вывести наружу 239 человек.
26 ноября один из считавшихся погибшим спасателей был найден живым, сообщил врио министра МЧС России Александр Чуприян.