Суд арестовал на два месяца инспектора Ростехнадзора после ЧП на шахте в Кузбассе

По данным следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности в шахте, которые допустили Махраков и его подчиненные, «произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке». Винокуров и Семыкин составили акты о проверке штрека без его фактической проверки.