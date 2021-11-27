Глава Ассоциации врачей сравнил новый штамм коронавируса с Эболой
Об опасности южноафриканского штамма коронавируса пока ничего не известно, но он быстро распространяется, поэтому может привести к такому же заразному варианту, как «дельта»-штамм, и столь же опасному, как Эбола. Такие опасения в интервью WAZ высказал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
По его словам, в начале пандемии все недооценивали ее серьезность, а сам Монтгомери был в числе тех, кто считал коронавирус разновидностью гриппа. Затем была надежда на коллективный иммунитет, но появился «очень заразный» «дельта»-штамм.
Теперь известно, что вакцинация продлится еще долгие годы, заявил глава ассоциации.
«Мы не должны давать вирусу шанс мутировать. Новый южноафриканский вариант — хороший тому пример. Мы еще ничего не знаем о его опасности, но похоже, что он быстро распространяется. Меня очень беспокоит то, что это может привести к такому же заразному, как "дельта", и столь же опасному, как Эбола, варианту. Чем меньше инфекций мы допустим, тем лучше», — сказал Монтгомери.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый вариант вируса B.1.1.529 следует классифицировать как «вызывающий беспокойство», и дала название новому штамму – «омикрон».
О выявлении в Ботсване нового штамма коронавируса 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его опасным и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.
Появление нового штамма вызвало новые ограничения: Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом также ввел ограничения на въезд в Россию из стран Африки и Гонконга, где обнаружили новый штамм. Ограничения начнут действовать с полуночи 28 ноября.