Глава Ассоциации врачей сравнил новый штамм коронавируса с Эболой

«Мы не должны давать вирусу шанс мутировать. Новый южноафриканский вариант — хороший тому пример. Мы еще ничего не знаем о его опасности, но похоже, что он быстро распространяется. Меня очень беспокоит то, что это может привести к такому же заразному, как "дельта", и столь же опасному, как Эбола, варианту. Чем меньше инфекций мы допустим, тем лучше», — сказал Монтгомери.