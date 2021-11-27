Главный психиатр Москвы рассказал о скачке обращений с депрессией на фоне пандемии

На фоне четвертой волны коронавируса россияне стали чаще обращаться к врачам с симптомами тревожных и панических расстройств, а также посттравматического стрессового расстройства, ранее рассказали «Ведомостям» представители крупных клиник. Как правило, за помощью приходят люди, ранее не страдавшие паническими атаками или расстройствами, сказала руководитель медико-психологической службы клинической больницы № 1 «Медси» Юлия Чаплыгина. По словам врача, у нее никогда не было столько пациентов с паническими атаками, как сейчас. «Мои коллеги – аналитики из компаний, занимающихся подбором психологов, видят похожую картину: осенью 2021 г. запросы по этому вопросу выросли в 2–3 раза по сравнению с осенью 2020 г.», – рассказывает Чаплыгина.