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Общество

Главный психиатр Москвы рассказал о скачке обращений с депрессией на фоне пандемии

Ведомости

После коронавируса у людей может возникнуть целый спектр психических расстройств, также переболевшие сталкиваются с «ковидным туманом», когда человеку сложно сосредоточиться, не дается умственная работа, а привычные действия «деавтоматизируются». Кроме того, на фоне пандемии произошел рост обращений с тревожно-депрессивными расстройствами, рассказал в интервью РБК главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения Москвы и главный врач Психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее имени Кащенко) Георгий Костюк.

По словам психиатра, увеличение числа психических расстройств на почве стресса не привело к всплеску обращений к психиатрам. Он перечислил расстройства, которые могут появиться после болезни в зависимости от тяжести ее течения: это спутанность, возбуждение, галлюцинации, выполнение абсолютно не мотивированных действий. 

Также перенесшие COVID-19 замечают у себя приступы учащенного сердцебиения, что на фоне общей тревожности становится триггером для формирования панических атак, для которых характерны ощущения нехватки воздуха, сердцебиение, страх и появление холодного пота. Таких людей стало больше, отмечает Костюк.

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В начале пандемии по всей стране произошел резкий скачок продаж антидепрессантов, продолжает психиатр.

«А дальше локдаун, дистант, болезни близких, ожидание более качественной вакцины. Все это генерировало тревожные ожидания, надежды, что именно эта волна будет последней и наступит благополучие, но наступала очередная волна. Это формировало сначала тревожные состояния, а потом они стали постепенно переходить в тревожно-депрессивные», — сказал Костюк, добавив, что больше всего обращений с тревожно-депрессивными расстройствами фиксировали с весны по конец лета 2021 г.

Специалисты также изучают связь коронавируса с ускорением нейродегенеративных процессов. Наблюдения показали, что у пожилых людей старше 70 лет с ранней стадией деменции резко ухудшалось состояние — они спутывались и испытывали галлюцинаторные переживания, отметил Костюк.

На фоне четвертой волны коронавируса россияне стали чаще обращаться к врачам с симптомами тревожных и панических расстройств, а также посттравматического стрессового расстройства, ранее рассказали «Ведомостям» представители крупных клиник. Как правило, за помощью приходят люди, ранее не страдавшие паническими атаками или расстройствами, сказала руководитель медико-психологической службы клинической больницы № 1 «Медси» Юлия Чаплыгина. По словам врача, у нее никогда не было столько пациентов с паническими атаками, как сейчас. «Мои коллеги – аналитики из компаний, занимающихся подбором психологов, видят похожую картину: осенью 2021 г. запросы по этому вопросу выросли в 2–3 раза по сравнению с осенью 2020 г.», – рассказывает Чаплыгина.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от постковидного синдрома страдают до 20% переболевших коронавирусом. Среди его симптомов когнитивная дисфункция, усталость, одышка, а также нарушения сна, тревога и депрессия. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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