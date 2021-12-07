«Коммерсантъ» узнал об аресте недвижимости Исмаилова в Израиле

Пока представители банка обращались в суд Тель-Авива с заявлением о признании решения российских судов и аресте имущества Исмаилова и пока длилась сама процедура, бизнесмен и его жена передали спорную недвижимость своему сыну Алекперу Исмаилову. Он же по решению Арбитражного суда Москвы привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-банком еще одной структуры отца - «АСТ транс маркет». С ответчиков взыскали более 26,5 млрд руб. В пресс-службе ВТБ, в который входит БМ-банк, сообщили изданию, что банк продолжит делать все необходимое, чтобы взыскать долги с Исмаилова и связанных с ним лиц.