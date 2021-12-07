«Коммерсантъ» узнал об аресте недвижимости Исмаилова в Израиле
Суд Тель-Авива арестовал особняки бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова площадью 534 кв. м и 621 кв. м и стоимостью около $3 млн по решению российских судов, сообщил «Коммерсантъ».
Суды в России установили, что структуры Исмаилова «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV не вернули БМ-банку около 13,5 млрд руб. и $168,8 млн соответственно. Также российские власти заочно предъявили Исмаилову обвинение в преднамеренном банкротстве, потому что тот, боясь взысканий, переписал все активы на родственников и доверенных лиц. Ущерб по этому делу составил более $185 млн.
Пока представители банка обращались в суд Тель-Авива с заявлением о признании решения российских судов и аресте имущества Исмаилова и пока длилась сама процедура, бизнесмен и его жена передали спорную недвижимость своему сыну Алекперу Исмаилову. Он же по решению Арбитражного суда Москвы привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-банком еще одной структуры отца - «АСТ транс маркет». С ответчиков взыскали более 26,5 млрд руб. В пресс-службе ВТБ, в который входит БМ-банк, сообщили изданию, что банк продолжит делать все необходимое, чтобы взыскать долги с Исмаилова и связанных с ним лиц.
Израильскому суду нужно было предоставить доказательства намерений или фактов отчуждения активов, чтобы наложить на них арест. Банк получил информацию, что Исмаилов переписал имущество на сына и с ее помощью смог добиться ареста.
Недвижимость в Израиле банку еще предстоит отсудить и продать, а в России имущество Исмаилова уже реализуется на торгах. В конце ноября «Ант-строй» приобрел за 41 млн руб. два дома в подмосковной Апрелевке площадью 1800 кв. м, которые расположены на участках площадью 3600 кв. м с подведенным газопроводом длиной 267 м.
В 2017 г. против бывшего главы группы компаний АСТ и владельца Черкизовского рынка возбудили уголовное дело об организации двойного убийства. Речь идет об учредителе автосервиса «Люблино-моторс» Юрии Брылеве и владельце нескольких торговых комплексов в Москве Владимире Савкине, которые были найдены убитыми на Новорижском шоссе в 2016 г. По подозрению в совершении убийства были задержаны и взяты под стражу брат Исмаилова Рафик и предполагаемый исполнитель Мехман Керимов. Тельман Исмаилов находится в розыске и был арестован заочно.
Тельман Исмаилов, который не признает свою вину, в настоящее время скрывается в Черногории, где в октябре получил политическое убежище. В Генпрокуратуре России сообщили о направлении в Черногорию ходатайства с просьбой отменить решение о предоставлении предпринимателю убежища.