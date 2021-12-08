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Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции

Ведомости

Госдума приняла в финальном, третьем чтении поправки в закон «О полиции», которые расширяют полномочия сотрудников правопорядка. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

При вступлении изменений в силу полицейские смогут проникать в жилье граждан, чтобы задержать людей, застигнутых на месте преступления, в том числе тех, кто пытается скрыться. Норма касается также случаев, когда необходимо задержать человека, на которого как на преступника указали потерпевшие и очевидцы.

Кроме того, в соответствии с поправками правоохранители получат право «осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

Полицейским разрешат вскрывать машины для их спасения, обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, а также, если это необходимо, чтобы пресечь преступление или проверить информацию об угрозе террористического акта. Еще одним основанием для вскрытия транспортного средства станет необходимость «применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении» при наличии подозрений, что нарушитель пьян.

Вдобавок поправки расширяют перечень оснований для досмотра граждан. Так, теперь полицейские смогут осматривать людей, их личные вещи и машины не только при подозрении наличия оружия, наркотиков и прочих запрещенных веществ, но и в случае возможного сокрытия украденных вещей.

Наконец, полицейские смогут обозначать доступными средствами места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где гражданам находиться опасно. Такие места будут ограждать в случае необходимости, следует из текста поправок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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