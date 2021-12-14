Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку

Головатый родился в 1984 г. в городе Облучье, в 2001 г. поступил в Биробиджанский промышленный техникум на специальность экономиста-бухгалтера. В 2004 г. Головатый вернулся в Облучье и работал главным специалистом по вопросам экономики в ЖКХ, в 2006 г. устроился на работу в локомотивное депо «Дальневосточной железной дороги» и поступил в Тихоокеанский госуниверситет на специальность «Финансы и кредит». В 2007-2012 гг. работал в администрации Облучья и дошел до должности первого заместителя главы мэрии, а с 2013 по 2019 г. возглавлял администрацию города. ⠀