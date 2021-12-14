Газета
Политика

Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку

Ведомости

Мэр Биробиджана Александр Головатый подал заявление об отставке по собственному желанию, говорится в аккаунте мэрии города в Instagram.

«Александр Головатый досрочно оставляет пост главы муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО. Он написал заявление в городскую Думу по собственному желанию. Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря», — говорится в сообщении. 

До 30 декабря будет определен исполняющий обязанности мэра Биробиджана. Городская дума на заседании рассмотрит заявление Головатого, после чего будет определена дата проведения конкурса на должность главы города. 

Головатый родился в 1984 г. в городе Облучье, в 2001 г. поступил в Биробиджанский промышленный техникум на специальность экономиста-бухгалтера. В 2004 г. Головатый вернулся в Облучье и работал главным специалистом по вопросам экономики в ЖКХ, в 2006 г. устроился на работу в локомотивное депо «Дальневосточной железной дороги» и поступил в Тихоокеанский госуниверситет на специальность «Финансы и кредит». В 2007-2012 гг. работал в администрации Облучья и дошел до должности первого заместителя главы мэрии, а с 2013 по 2019 г. возглавлял администрацию города. ⠀

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных