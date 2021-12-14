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ВЦИОМ: большинство россиян считают украинцев братским народом

Ведомости

52% россиян относятся к украинскому народу как к братскому, 31% относятся нейтрально, а 11% считают его враждебным к россиянам, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Чаще всего называют украинцев братьями люди старшего поколения — такой ответ среди них дали 57-62% респондентов. Молодежь чаще всего относится к жителям Украины нейтрально — 42-62% выбрали такой ответ.

Социологи ответили, что россияне рассматривают Украину скорее как братскую страну или страну-соседа — 29% и 26% соответственно. По 12% назвали ее дружественным государством и источником угрозы для России. 9% опрошенных заявили, что Украина — враждебная страна, 4% назвали ее стратегическим партнером, а 1% опрошенных — конкурентом. Расклад мнений по этому вопросу практически не изменился с 2019 г., говорится в исследовании.

21% внимательно следит за событиями на Украине — среди старшего поколения доля составляет 23-42%. 43% россиян следят за происходящим в соседней стране время от времени, 36% респондентов не следят за украинской повесткой. Чаще всего такой ответ давали молодые люди — 51-69% этого возраста. 

Ранее социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, в ходе которого 55% украинцев не согласились с высказыванием президента России Владимира Путина, что русские и украинцы — один народ. Согласился с таким высказыванием 41% опрошенных.  При этом в территориальном разрезе данные разнятся. Наибольшая доля не согласных с российским президентом на западе Украины — 75%. В центре страны показатель составляет 60%, на юге — 40%, на востоке — 30%.

Ранее по теме: Опрос показал отношение жителей Украины к тезису о единстве русских и украинцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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