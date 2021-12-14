ВЦИОМ: большинство россиян считают украинцев братским народом

Социологи ответили, что россияне рассматривают Украину скорее как братскую страну или страну-соседа — 29% и 26% соответственно. По 12% назвали ее дружественным государством и источником угрозы для России. 9% опрошенных заявили, что Украина — враждебная страна, 4% назвали ее стратегическим партнером, а 1% опрошенных — конкурентом. Расклад мнений по этому вопросу практически не изменился с 2019 г., говорится в исследовании.