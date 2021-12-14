ВЦИОМ: большинство россиян считают украинцев братским народом
52% россиян относятся к украинскому народу как к братскому, 31% относятся нейтрально, а 11% считают его враждебным к россиянам, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Чаще всего называют украинцев братьями люди старшего поколения — такой ответ среди них дали 57-62% респондентов. Молодежь чаще всего относится к жителям Украины нейтрально — 42-62% выбрали такой ответ.
Социологи ответили, что россияне рассматривают Украину скорее как братскую страну или страну-соседа — 29% и 26% соответственно. По 12% назвали ее дружественным государством и источником угрозы для России. 9% опрошенных заявили, что Украина — враждебная страна, 4% назвали ее стратегическим партнером, а 1% опрошенных — конкурентом. Расклад мнений по этому вопросу практически не изменился с 2019 г., говорится в исследовании.
21% внимательно следит за событиями на Украине — среди старшего поколения доля составляет 23-42%. 43% россиян следят за происходящим в соседней стране время от времени, 36% респондентов не следят за украинской повесткой. Чаще всего такой ответ давали молодые люди — 51-69% этого возраста.
Ранее социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, в ходе которого 55% украинцев не согласились с высказыванием президента России Владимира Путина, что русские и украинцы — один народ. Согласился с таким высказыванием 41% опрошенных. При этом в территориальном разрезе данные разнятся. Наибольшая доля не согласных с российским президентом на западе Украины — 75%. В центре страны показатель составляет 60%, на юге — 40%, на востоке — 30%.