Опрос показал отношение жителей Украины к тезису о единстве русских и украинцев
Большинство опрошенных украинцев — 55% — не согласились с утверждением президента России Владимира Путина, что «русские и украинцы — один народ, единое целое», которые являются «частями одного исторического и духовного пространства». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг» среди 2500 граждан старше 18 лет.
«Большинство опрошенных (55%) не согласны с недавним заявлением президента России Путина, что «русские и украинцы — один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству», 41% с этим согласен», — говорится в результатах исследования.
При этом в территориальном разрезе данные разнятся. Наибольшая доля несогласных с российским президентом на западе Украины — 75%. В центре страны показатель составляет 60%, на юге — 40%, на востоке — 30%.
Большинство жителей восточной Украины поддержали тезис Путина соответственно. Об этом заявили 65% респондентов. На юге доля согласных составила 56%, в центре страны — 36%, на западе — 22%. Остальные участники опроса затруднились с ответом.
При этом наибольшая часть прихожан Украинской православной церкви также выразила согласие с президентом России. О такой позиции заявили 66% из них. Против же высказался почти каждый третий — 30%.
12 июля Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он назвал русских и украинцев одним народом, отметив, что сейчас между этими нациями возникла «стена». Текущие отношения между жителями стран президент охарактеризовал как «большую общую беду» и «трагедию».