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Опрос показал отношение жителей Украины к тезису о единстве русских и украинцев

Ведомости

Большинство опрошенных украинцев — 55% — не согласились с утверждением президента России Владимира Путина, что «русские и украинцы — один народ, единое целое», которые являются «частями одного исторического и духовного пространства». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг» среди 2500 граждан старше 18 лет.

«Большинство опрошенных (55%) не согласны с недавним заявлением президента России Путина, что «русские и украинцы — один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству», 41% с этим согласен», — говорится в результатах исследования.

При этом в территориальном разрезе данные разнятся. Наибольшая доля несогласных с российским президентом на западе Украины — 75%. В центре страны показатель составляет 60%, на юге — 40%, на востоке — 30%.

Большинство жителей восточной Украины поддержали тезис Путина соответственно. Об этом заявили 65% респондентов. На юге доля согласных составила 56%, в центре страны — 36%, на западе — 22%. Остальные участники опроса затруднились с ответом.

При этом наибольшая часть прихожан Украинской православной церкви также выразила согласие с президентом России. О такой позиции заявили 66% из них. Против же высказался почти каждый третий — 30%.

12 июля Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он назвал русских и украинцев одним народом, отметив, что сейчас между этими нациями возникла «стена». Текущие отношения между жителями стран президент охарактеризовал как «большую общую беду» и «трагедию».

Ранее по теме: Минкульт Украины не увидел оригинальности в исторической статье Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных