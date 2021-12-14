ЕСПЧ обязал Россию выплатить 450 000 евро четверым жертвам домашнего насилия

Четвертая заявительница — Наталья Туникова после нескольких случаев бытового насилия Туникова ударила ножом своего партнера, когда он толкал ее к краю балкона. Она была привлечена к уголовной ответственности и осуждена за причинение телесных повреждений, но ее собственная жалоба на него не была рассмотрена судом. Полиция отказалась расследовать угрозы партнера. Мировой судья прекратил разбирательство, постановив, что ее явка в суд с опозданием на слушание на 15 минут означало отзыв ее жалобы.