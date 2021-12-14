ЕСПЧ обязал Россию выплатить 450 000 евро четверым жертвам домашнего насилия
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Российскую Федерацию выплатить 450 660 евро Маргарите Грачевой, Елене Гершман, Наталье Туниковой и Ирине Петраковой, которые стали жертвами домашнего насилия. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.
Жалоба была подана заявителями в декабре 2016 г. В ней говорилось, что в России отсутствуют средства правовой защиты от насилия в семье и государство не способно защитить их от данного преступления, следует из решения суда. Суд также счел, что российское государство не предприняло должных мер, чтобы обезопасить жертв домашнего насилия от жестокого обращения.
«Суд счел установленным, что власти были осведомлены о бытовом насилии, которому подверглись заявители. Однако государство фактически отказалось от своего обязательства расследовать все случаи жестокого обращения, при этом власти использовали всевозможные средства, включая ссылку на внутреннее законодательство, которое устанавливает довольно высокий порог для травм, подлежащих судебному преследованию», — говорится в решении суда.
ЕСПЧ также потребовал от Российской Федерации создания в российской правовой системе определения «домашнего насилия», а также правовых и процессуальных положений для судебного преследования случаев домашнего насилия.
«Суд подтвердил ошеломляющие масштабы бытового насилия в отношении женщин в России и систематические проблемы с обеспечением судебного преследования и осуждения. Неспособность правительства принять законодательство для решения этой проблемы привела к сохранению климата, благоприятствующего насилию в семье», — отмечается в решении суда.
В частности, Елена Гершман после множества попыток применения к ней физического насилия со стороны супруга, обратилась в полицию, но правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, заявив, что ее травмы «не были достаточно серьезными для начала расследования». Ее обращения по частному обвинению, связанное с нанесением побоев также не привело к возбуждению уголовного дела, поскольку преступление, связанное с нанесением побоев было исключено из уголовного кодекса и трактуется как административное правонарушение.
Ирина Петракова, как утверждается в решении ЕСПЧ, на протяжении восьми лет (с 2007 по 2015 гг.) регулярно подвергалась домашнему насилию со стороны мужа, но полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, поскольку «угроза ее жизни не была реальной» и нанесение побоев подлежало только частному обвинению. Однако после возбуждения уголовного дела, обвинения с ее бывшего супруга были сняты, а решение суда о его виновности было отменено.
Четвертая заявительница — Наталья Туникова после нескольких случаев бытового насилия Туникова ударила ножом своего партнера, когда он толкал ее к краю балкона. Она была привлечена к уголовной ответственности и осуждена за причинение телесных повреждений, но ее собственная жалоба на него не была рассмотрена судом. Полиция отказалась расследовать угрозы партнера. Мировой судья прекратил разбирательство, постановив, что ее явка в суд с опозданием на слушание на 15 минут означало отзыв ее жалобы.
В феврале 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым побои, совершенные впервые, были переквалифицированы из уголовного преступления в административные правонарушения. Побоями в данном случае считаются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий».
В апреле этого года Конституционный суд России признал не соответствующей Конституции страны статью 116.1 Уголовного кодекса (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и обязал внести в Уголовный кодекс изменения. «Законодателю надлежит внести в УК РФ изменения, а также установить компенсаторный механизм для потерпевших, в делах которых — с момента вступления в силу этого постановления и до введения в действие соответствующих изменений — будет применяться оспоренная норма», — сказано в заявлении.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в октябре этого года говорила, что палата внесет в Госдуму законопроект о профилактике домашнего насилия, однако пока он так и не был внесен.
Попытки принять закон о профилактике семейно-бытового насилия предпринимались неоднократно. В конце ноября 2019 г. Совфед опубликовал вариант такого документа на своем сайте. В нем, в частности, были указаны формы профилактического воздействия, включая правовое просвещение и правовое информирование, профилактический учет и контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, социальную реабилитацию таких людей, специализированные психологические программы, защитное предписание и судебное защитное предписание.