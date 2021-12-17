Песков заявил о готовности Путина защитить Сокурова в случае угроз

Ранее РБК сообщил, что Сокуров написал письмо главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, в котором сообщил об угрозах своей жизни после дискуссии с президентом на заседании СПЧ, которое прошло 9 декабря. Сокуров в ходе дискуссии указал на «стагнацию» культурного и экономического развития регионов Северного Кавказа, а также на «национальный характер» республик, предложив отпустить «всех, кто не хочет жить с нами в одном государстве». Путин не согласился и заявил, что русский народ не хочет сепаратизма. Он также предложил Сокурову «хорошо подумать», перед тем как делать подобные заявления на публике.