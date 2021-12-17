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Песков заявил о готовности Путина защитить Сокурова в случае угроз

Ведомости

В случае реальных угроз жизни режиссера Александра Сокурова президент России Владимир Путин защитит его, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Я не сомневаюсь, что если это будет происходить, то президент будет готов, я не сомневаюсь в этом. Также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Путин попросить правоохранительные органы защитить Сокурова. 

Ранее РБК сообщил, что Сокуров написал письмо главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, в котором сообщил об угрозах своей жизни после дискуссии с президентом на заседании СПЧ, которое прошло 9 декабря. Сокуров в ходе дискуссии указал на «стагнацию» культурного и экономического развития регионов Северного Кавказа, а также на «национальный характер» республик, предложив отпустить «всех, кто не хочет жить с нами в одном государстве». Путин не согласился и заявил, что русский народ не хочет сепаратизма. Он также предложил Сокурову «хорошо подумать», перед тем как делать подобные заявления на публике.

На заявление Сокурова обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров, а вскоре и парламент Чечни, который попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова провести проверку высказываний Сокурова. По словам Кадырова, чеченцы в марте 2003 г. на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться в составе России.

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни, единственной гарантией моей жизни может стать воспрепятствование президента по вертикали», — написал режиссер, извинившись за слова, сказанные в ходе дискуссии с президентом. 

Песков заявил, что «якобы какие-то предупреждения друзей, что в этой связи может что-то угрожать жизни, это эмоциональная гипертрофированная реакция, не более того». При этом пресс-секретарь президента отметил, что также критически отозвался на высказывание Сокурова, поскольку «в данном случае абсолютно солидарен с точкой зрения президента». 

Сокуров позже заявил, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний. Песков, комментируя опасения режиссера, заявлял, что об аресте «не может быть и речи».

Ранее по теме: Сокуров извинился перед главой СПЧ за спор с Путиным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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