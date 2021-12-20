Цены на частные дома в России за год выросли на 13%

«И сами цены, и их динамика — это исторический рекорд за всю историю наших наблюдений», — сказал генеральный директор портала Павел Луценко. По его словам, на рост цен повлияли три фактора: пандемия, подстегнувшая интерес к жизни в доме на природе с собственной придомовой территорией; стремительное подорожание квартир, которое побудило поднять ценники и собственников коттеджей, а также подорожание стройматериалов, из-за которого многие россияне отказались от строительства собственного частного дома в пользу покупки на вторичном рынке.