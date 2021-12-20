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Недвижимость

Цены на частные дома в России за год выросли на 13%

Ведомости

Загородные и частные дома на территории России в 2021 г. подорожали в среднем на 13% до 5,1 млн руб, говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». За два года этот показатель вырос на рекордные на 15,7%.

«И сами цены, и их динамика — это исторический рекорд за всю историю наших наблюдений», — сказал генеральный директор портала Павел Луценко. По его словам, на рост цен повлияли три фактора: пандемия, подстегнувшая интерес к жизни в доме на природе с собственной придомовой территорией; стремительное подорожание квартир, которое побудило поднять ценники и собственников коттеджей, а также подорожание стройматериалов, из-за которого многие россияне отказались от строительства собственного частного дома в пользу покупки на вторичном рынке.

Среди регионов, показавших наибольший рост цен на частные домовладения — Краснодарский край (+42,6%), Амурская область (+39,6%), Тыва (+39,5%), Хакасия (+35,5%), Томская область (+31,2%), республика Алтай (+30,6%), Пензенская область (+28,8%), Красноярский край (+27,5%) и Смоленская область (+25,1%).

Наименьший рост был зафиксирован в Тверской (+2,1%), Саратовской (+3%) и Псковской (+3,7%) областях, Чувашии (+3,8%), Иркутской области (+3,8%), Камчатском крае (+4,9%), Сахалинской (+5,5%) и Владимирской (+6,1%) областях.

Частные дома подешевели только в двух регионах — Ненецком автономном округе (–7,2%) и Кабардино-Балкарии (–0,5%), подсчитали аналитики. В числе лидеров по средней цене дома — Москва (21,02 млн руб.), Санкт-Петербург (17,81 млн руб.), Подмосковье (15,37 млн руб.), Краснодарский край (12,29 млн руб.) и Севастополь (11, 20 млн руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных