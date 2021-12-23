Газета
Общество

Приставы предложили считать молчание в трубку психологическим давлением

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала проект рекомендаций, в котором впервые с момента принятия основного закона о взыскании в 2016 г. описаны практики взаимодействия коллекторов с заемщиками, сообщает РБК. В документе также приводятся примеры действий взыскателей, которые будут считаться нарушением закона.

Так, приставы считают, что психологическим давлением на заемщика могут считаться обещания найти его через знакомых и соседей, звонки на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях и автодозвон.

Общение с роботами-коллекторами и «автоинформаторами» предлагается приравнять к полноценным телефонным разговорам, поскольку они могут поддерживать разные сценарии диалога (голосовые сообщения можно направлять чаще).

Среди действий коллекторов, которые могут трактоваться как введение граждан в заблуждение, приставы назвали сообщение должнику о подаче на него заявления в полицию в связи с неуплатой денег или требование вернуть определенную сумму к дате, которая не фигурирует в договоре.

В ФФСП указали на отсутствие в законе положений о длительности звонка должнику. Это необходимо для того, чтобы считать звонок состоявшимся и применять ограничения на количество звонков в сутки. Приставы предложили считать таковым только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд, когда у заемщика была возможность получить информацию о собеседнике-взыскателе. Если заемщик бросил трубку, то звонок должен считаться состоявшимся, считают приставы.

В рекомендациях также затрагивается запрет на общение коллекторов с членами семьи должника, а также родственниками, друзьями, коллегами и соседями без получения их согласия. В службе предложили распространить это правило только на кредитные договоры, заключенные после 1 июля 2021 г., когда оно вступило в силу. Для долгов, взятых до этой даты, согласие третьих лиц, связанных с должником, коллекторам не потребуется.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за 10 месяцев текущего года объем долгов населения, выставленных российскими банками на продажу коллекторам, составил 171,6 млрд руб. — на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество кейсов на продажу за тот же период сократилось на 20% до 1,2 млн.

Ранее по теме: Долги россиян по кредитам выросли в 2021 году до 23,9 трлн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных