Приставы предложили считать молчание в трубку психологическим давлением

В рекомендациях также затрагивается запрет на общение коллекторов с членами семьи должника, а также родственниками, друзьями, коллегами и соседями без получения их согласия. В службе предложили распространить это правило только на кредитные договоры, заключенные после 1 июля 2021 г., когда оно вступило в силу. Для долгов, взятых до этой даты, согласие третьих лиц, связанных с должником, коллекторам не потребуется.