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Путин пояснил отказ взять Мишустина с собой в тайгу

Ведомости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему ездит в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой председателя правительства Михаила Мишустина.

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой… Вы помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?» — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал». Путин отметил, что Мишустин самостоятельно ездит на отдых, но даже тогда всегда находится на связи.

Президент рассказал, что поездки в тайгу стали частью его жизни, данный регион он посещает с 2000-х гг. Сибирь обладает уникальной экосистемой, и там проживают «уникальные люди» «по своим ценностям и моральным качествам» — «золотой фонд России», добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что у него нет и никогда не было «любимчиков» среди коллег. Он отметил, что всегда добивается от членов правительства «должного отношения» к прорабатываемым вопросам вне зависимости от уровня личных отношений.

Путин многократно ездил в тайгу в компании Шойгу. В последний раз это произошло в конце сентября 2021 г. Тогда президент и министр обороны России вместе сходили на рыбалку и посетили Саяно-Шушенский заповедник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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