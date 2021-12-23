Путин пояснил отказ взять Мишустина с собой в тайгу

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой… Вы помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?» — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал». Путин отметил, что Мишустин самостоятельно ездит на отдых, но даже тогда всегда находится на связи.