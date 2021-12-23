Путин пояснил отказ взять Мишустина с собой в тайгу
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему ездит в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой председателя правительства Михаила Мишустина.
«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой… Вы помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?» — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал». Путин отметил, что Мишустин самостоятельно ездит на отдых, но даже тогда всегда находится на связи.
Президент рассказал, что поездки в тайгу стали частью его жизни, данный регион он посещает с 2000-х гг. Сибирь обладает уникальной экосистемой, и там проживают «уникальные люди» «по своим ценностям и моральным качествам» — «золотой фонд России», добавил глава государства.
Путин подчеркнул, что у него нет и никогда не было «любимчиков» среди коллег. Он отметил, что всегда добивается от членов правительства «должного отношения» к прорабатываемым вопросам вне зависимости от уровня личных отношений.
Путин многократно ездил в тайгу в компании Шойгу. В последний раз это произошло в конце сентября 2021 г. Тогда президент и министр обороны России вместе сходили на рыбалку и посетили Саяно-Шушенский заповедник.