На строительство и реконструкцию станций МЦД направят 170 млрд рублей в 2022 году

МЦД призваны соединить разрозненные радиальные направления Московской железной дороги с ближайшими городами Подмосковья. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. МЦД-3 и МЦД-4 откроют в 2023-2024 гг., сообщил накануне Собянин. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке. Завершить работы по запуску всех диаметров планируется к концу 2024 г. К этому времени общая протяженность маршрутов должна составить 375 км, количество станций — 186.