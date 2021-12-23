На строительство и реконструкцию станций МЦД направят 170 млрд рублей в 2022 году
На строительство новых и реконструкцию уже существующих станций Московских центральных диаметров (МЦД) в 2022 г. будет потрачено 170 млрд руб., сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Мэр Москвы Сергей Собянин и главный исполнительный директор РЖД Олег Белозеров в четверг заключили соглашение о строительстве десяти новых станций на МЦД-3 (Зеленоград — Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожный). Семь из них будут открыты после реконструкции, а три — построены с нуля, рассказал РБК Ликсутов.
Большинство новых станций будут входить в МЦД-4 — это «Минская» (ее запуск запланирован на март 2022-го), «Толстопальцево», «Мещерская», «Переделкино», «Лесной городок» и «Очаково». Еще две — «Печатники» и «Марьина роща» — откроются на МЦД-2. Через «Марьину рощу» пройдет также МЦД-4. На МЦД-1 в сентябре будет запущен большой вестибюль станции «Окружная» (часть одноименного транспортно-пересадочного узла, соединяющего МЦД-1, Московское центральное кольцо (МЦК) и Люблинско-Дмитровскую линию метро), а в декабре — пригородный вокзал «Тимирязевская».
Объем вложений в инфраструктуру центрального транспортного узла (ЦТУ) Москвы в следующем году вырастет на 89%: в 2019 г. он составлял 90 млрд руб., а в 2020 г. – 100 млрд. Из столичного бюджета в 2022 г. будет выделено около 40% средств, 30% будет направлено из федерального бюджета, еще столько же выделит РЖД.
МЦД призваны соединить разрозненные радиальные направления Московской железной дороги с ближайшими городами Подмосковья. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. МЦД-3 и МЦД-4 откроют в 2023-2024 гг., сообщил накануне Собянин. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке. Завершить работы по запуску всех диаметров планируется к концу 2024 г. К этому времени общая протяженность маршрутов должна составить 375 км, количество станций — 186.