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На строительство и реконструкцию станций МЦД направят 170 млрд рублей в 2022 году

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На строительство новых и реконструкцию уже существующих станций Московских центральных диаметров (МЦД) в 2022 г. будет потрачено 170 млрд руб., сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин и главный исполнительный директор РЖД Олег Белозеров в четверг заключили соглашение о строительстве десяти новых станций на МЦД-3 (Зеленоград — Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожный). Семь из них будут открыты после реконструкции, а три — построены с нуля, рассказал РБК Ликсутов.

Большинство новых станций будут входить в МЦД-4 — это «Минская» (ее запуск запланирован на март 2022-го), «Толстопальцево», «Мещерская», «Переделкино», «Лесной городок» и «Очаково». Еще две — «Печатники» и «Марьина роща» — откроются на МЦД-2. Через «Марьину рощу» пройдет также МЦД-4. На МЦД-1 в сентябре будет запущен большой вестибюль станции «Окружная» (часть одноименного транспортно-пересадочного узла, соединяющего МЦД-1, Московское центральное кольцо (МЦК) и Люблинско-Дмитровскую линию метро), а в декабре — пригородный вокзал «Тимирязевская».

Объем вложений в инфраструктуру центрального транспортного узла (ЦТУ) Москвы в следующем году вырастет на 89%: в 2019 г. он составлял 90 млрд руб., а в 2020 г. – 100 млрд. Из столичного бюджета в 2022 г. будет выделено около 40% средств, 30% будет направлено из федерального бюджета, еще столько же выделит РЖД.

МЦД призваны соединить разрозненные радиальные направления Московской железной дороги с ближайшими городами Подмосковья. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. МЦД-3 и МЦД-4 откроют в 2023-2024 гг., сообщил накануне Собянин. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке. Завершить работы по запуску всех диаметров планируется к концу 2024 г. К этому времени общая протяженность маршрутов должна составить 375 км, количество станций — 186.

Ранее по теме: Собянин называл сроки открытия МЦД-3 и МЦД-4

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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