Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана в шахте Кузбасса
Сибирское управление Ростехнадзора выявило взрывоопасную концентрацию метана в двух подготовительных забоях ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», а также неисправность взрывозащиты и нарушение крепления горной выработки, говорится на сайте ведомства.
«При проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек №23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон» выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки», — говорится в сообщении. Ростехнадзор составил протокол о временном запрете горных работ в двух подготовительных забоях и передал материалы дела в Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области.
25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло сильное задымление. По предварительной версии, озвученной губернатором региона Сергеем Цивилевым, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.
В рамках дела были задержаны гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Они были задержаны сразу после аварии. Всех пятерых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности или в халатности (ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ).
Позднее были арестованы владелец холдинга СДС, которому принадлежит «Листвяжная», Михаил Федяев — его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Кроме того, под стражу взяты гендиректор и технический директор холдинговой компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).
По версии следствия, высшее руководство холдинга знало о том, что на шахте допускаются грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств безопасности.