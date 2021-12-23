Британский ученый заявил о снижении риска тяжелого течения COVID-19 при «омикроне»
Два исследования показали, что вероятность развития тяжелого течения COVID-19 при заражении штаммом «омикрон» ниже, чем при заражении «дельтой», сообщил Times со ссылкой на эпидемиолога и члена правительственной консультативной группы Эндрю Хейворда.
По его словам, риск, связанный с «омикроном», снизился «с урагана до очень сильного шторма». Хейворд отметил, что результаты исследований обнадеживают, но «мы определенно не вышли из опасной зоны». Риск госпитализации при «омикроне» примерно на 40% ниже, чем при заражении «дельта»-штаммом.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм «омикрон» более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания. Тем не менее, болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. На данный момент омикрон обнаружен в 106 странах мира. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения.