Власти Крыма сняли запрет на посещение ТЦ без QR-кода до 20 января

12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокой нагрузки на медицинскую систему правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря, законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения. Президент России Владимир Путин поручил доработать оба документа.