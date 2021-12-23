Власти Крыма сняли запрет на посещение ТЦ без QR-кода до 20 января
Жители Крыма смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры площадью более 300 кв. м только по QR-кодам с 20 января 2022 г., до этого времени ограничение будет снято. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее подобные меры приняли более 30 регионов России. В Свердловской области отменили QR-коды для входа в Торговые центры с 22 декабря по 20 января, власти Калининградской и Новосибирской областей отменили обязательные QR-коды на транспорте. В Белгородской области система QR-кодов для посещения общественных мест полностью перестала действовать с 21 декабря.
12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокой нагрузки на медицинскую систему правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря, законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения. Президент России Владимир Путин поручил доработать оба документа.
За последние сутки в России выявили 25 667 случаев заражения коронавирусом — показатель не превышает уровень в 26 000 третий день подряд. Пик заболеваемости был зарегистрирован 6 ноября — 41 335 случаев. Суточная смертность от коронавируса в России также снижается: с 17 декабря она не превышает 1100 случаев, а с 6 декабря — 1200 случаев. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 58,2% при цели в 80%.