Субъекты России пошли на смягчение антиковидных мер перед Новым годом

Субъекты России пошли на смягчение антиковидных мер перед Новым годомКак минимум в 35 регионах ослабили коронавирусные ограничения
К Новому году российские регионы начали смягчать противопандемийные меры. В Свердловской области отменено обязательное предъявление QR-кодов в торговых центрах с 22 декабря по 20 января 2022 г., а также отменяются ограничения по работе общепита ночью, сообщил в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Об отказе от QR-кодов на транспорте 21 декабря объявили также губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Новосибирской области Андрей Травников. При этом до сих пор не принято окончательное решение о судьбе инициатив правительства, которые предполагают введение системы QR-кодов на законодательном уровне.
Один из законопроектов – о QR-кодах в общественных местах – прошел первое чтение в Госдуме 16 декабря. Второй – о QR-кодах на междугородном и международном транспорте – снят с рассмотрения. 9 декабря президент Владимир Путин сказал, что инициативу о QR-кодах на транспорте требуется доработать, а 14 декабря отметил, что под Новый год введение таких ограничений создаст «много проблем для людей». 20 декабря по предложению спикера Вячеслава Володина совет Госдумы создал рабочую группу для доработки законопроекта Белого дома об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. 17 декабря Путин сказал, что при работе над проектом нужно «учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан».
Всего 35 субъектов России в декабре ослабили противокоронавирусные меры, подсчитали «Ведомости».
В Белгородской области система QR-кодов для посещения общественных мест полностью перестает действовать с 21 декабря. Власти Калужской области 13 декабря решили отложить с 15 декабря на 15 января 2022 г. введение QR-кодов в регионе. С 16 декабря и пока бессрочно отменили проверку кодов в торговых центрах Саратовской области. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 20 декабря на заседании координационного совета по борьбе с ковидом поручил проработать возможность введения моратория на QR-коды. В Костромской области с 13 декабря разрешили посещение торговых центров без предъявления QR-кодов с 8.00 до 14.00. Жителям Нижегородской области с 25 ноября без QR-кодов можно посещать заведения общепита, кинотеатры, спортивные клубы и библиотеки, а с 17 декабря этот список пополнили мебельные магазины.
Еще в восьми регионах (Брянской, Московской, Новгородской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе) родителям с QR-кодами разрешат посещать детские утренники. Частично ограничительные меры на работу общепита сняты в Кабардино-Балкарии – в регионе разрешили проведение свадеб с QR-кодами или ПЦР-тестами, кафе и рестораны смогут работать с 6.00 до 23.00 при 75%-ной заполняемости.
В регионах реализуется «общая политическая установка на смягчение ограничений в новогодний период», считает вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский. Но о полном снятии ограничений, по его мнению, речи не идет и вероятность их возвращения «остается высокой». Политолог Михаил Виноградов отмечает, что тренд на смягчение ограничений наблюдается с того момента, как в начале декабря было решено, что Госдума отложит рассмотрение законопроекта о QR-кодах: «Регионы это чувствуют».-