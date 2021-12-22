Субъекты России пошли на смягчение антиковидных мер перед Новым годом

Один из законопроектов – о QR-кодах в общественных местах – прошел первое чтение в Госдуме 16 декабря. Второй – о QR-кодах на междугородном и международном транспорте – снят с рассмотрения. 9 декабря президент Владимир Путин сказал, что инициативу о QR-кодах на транспорте требуется доработать, а 14 декабря отметил, что под Новый год введение таких ограничений создаст «много проблем для людей». 20 декабря по предложению спикера Вячеслава Володина совет Госдумы создал рабочую группу для доработки законопроекта Белого дома об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. 17 декабря Путин сказал, что при работе над проектом нужно «учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан».