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Общество

Регулятор США одобрил препарат компании Merck для лечения COVID-19

Ведомости

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало разрешение на экстренное применение препарата молнупиравир компании Merck, который используется для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести, говорится на сайте регулятора. 

Лекарство можно принимать взрослым пациентам с высоким риском развития тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти, которым не подходят другие разрешенные варианты лечения. Препарат можно принимать только по назначению врача, а лечение стоит начинать как можно скорее после постановки диагноза. Молнупиравир нельзя принимать детям младше 18 лет, потому что он может влиять на рост костей и хрящей. Также он не разрешен для профилактики COVID-19 перед контактом с зараженным человеком или после него или для лечения госпитализированных пациентов, потому что в этих случаях препарат продемонстрировал низкую эффективность.

Молнупиравир действует путем внесения ошибок в генетический код коронавируса, что предотвращает его дальнейшее размножение. Препарат нужно принимать по четыре капсулы раз в 12 часов в течение пяти дней — всего 40 капсул. Дольше пяти дней молнупиравир принимать нельзя. В ходе клинических испытаний 6,8% пациентов из 709 человек, которые принимали молнупиравир, были госпитализированы или умерли, а среди получивших плацебо — 9,7% из 699 человек. Среди тех, кто принимал препарат, в течение года умер один человек, а среди принимавших плацебо — девять. Среди побочных эффектов зарегистрированы диарея, тошнота и головокружение. Безопасность и эффективность препарата продолжают оцениваться. 

Ранее сегодня Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило о регистрации препарата «Мир-19», который предназначен для профилактики и лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса. Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «Мир-19» будет эффективен против штамма «омикрон». По ее словам, вторая фаза клинических испытаний показывает преимущество «Мира-19» перед уже существующими препаратами против коронавируса.

Ранее по теме: Производитель назвал противопоказания для препарата от COVID-19 «Мир-19»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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