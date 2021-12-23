Регулятор США одобрил препарат компании Merck для лечения COVID-19

Лекарство можно принимать взрослым пациентам с высоким риском развития тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти, которым не подходят другие разрешенные варианты лечения. Препарат можно принимать только по назначению врача, а лечение стоит начинать как можно скорее после постановки диагноза. Молнупиравир нельзя принимать детям младше 18 лет, потому что он может влиять на рост костей и хрящей. Также он не разрешен для профилактики COVID-19 перед контактом с зараженным человеком или после него или для лечения госпитализированных пациентов, потому что в этих случаях препарат продемонстрировал низкую эффективность.