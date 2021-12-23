Регулятор США одобрил препарат компании Merck для лечения COVID-19
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало разрешение на экстренное применение препарата молнупиравир компании Merck, который используется для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести, говорится на сайте регулятора.
Лекарство можно принимать взрослым пациентам с высоким риском развития тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти, которым не подходят другие разрешенные варианты лечения. Препарат можно принимать только по назначению врача, а лечение стоит начинать как можно скорее после постановки диагноза. Молнупиравир нельзя принимать детям младше 18 лет, потому что он может влиять на рост костей и хрящей. Также он не разрешен для профилактики COVID-19 перед контактом с зараженным человеком или после него или для лечения госпитализированных пациентов, потому что в этих случаях препарат продемонстрировал низкую эффективность.
Молнупиравир действует путем внесения ошибок в генетический код коронавируса, что предотвращает его дальнейшее размножение. Препарат нужно принимать по четыре капсулы раз в 12 часов в течение пяти дней — всего 40 капсул. Дольше пяти дней молнупиравир принимать нельзя. В ходе клинических испытаний 6,8% пациентов из 709 человек, которые принимали молнупиравир, были госпитализированы или умерли, а среди получивших плацебо — 9,7% из 699 человек. Среди тех, кто принимал препарат, в течение года умер один человек, а среди принимавших плацебо — девять. Среди побочных эффектов зарегистрированы диарея, тошнота и головокружение. Безопасность и эффективность препарата продолжают оцениваться.
Ранее сегодня Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило о регистрации препарата «Мир-19», который предназначен для профилактики и лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса. Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «Мир-19» будет эффективен против штамма «омикрон». По ее словам, вторая фаза клинических испытаний показывает преимущество «Мира-19» перед уже существующими препаратами против коронавируса.