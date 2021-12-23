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Общество

В правительстве поддержали идею помогать гражданам с переездом при трудоустройстве

Ведомости

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала законопроект, в котором предлагается оказывать содействие в переезде в другие регионы гражданам, которые ищут работу, и их семьям, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. В РТК входят представители правительства, Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей.

По данным Роструда, с 1 января по 31 мая этого года 1 623 391 человек обратился за помощью в поиске работы, из них 71 405 человек хотели бы работать в другом регионе. «Предлагаемые изменения позволят государству оказать поддержку в трудоустройстве большему количеству граждан, а также сократить число незанятых россиян», — отметили в секретариате. 

Также в документе предлагается модернизировать региональные программы повышения мобильности работников. Например, властям регионов предложили дать право устанавливать список профессий, на которые нельзя будет привлекать работников в рамках этой программы. Регионы смогут воспользоваться таким правом, если вырастет число необоснованных обращений работодателей о включении в региональную программу представителей «распространенных профессий». 

Ранее «Работа.ру» сообщила со ссылкой на результаты опроса, что россияне чаще всего хотели бы переехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, однако большинство людей вообще не готовы к переезду. По данным аналитиков, основные причины для переезда – карьерный рост и высокая зарплата: 38% респондентов выбрали такой вариант ответа. Эту причину назвали основной 75% опрошенных, которые хотят переехать в Москву.

Ранее по теме: Россияне назвали самые популярные для переезда города

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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