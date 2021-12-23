В правительстве поддержали идею помогать гражданам с переездом при трудоустройстве

Ранее «Работа.ру» сообщила со ссылкой на результаты опроса, что россияне чаще всего хотели бы переехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, однако большинство людей вообще не готовы к переезду. По данным аналитиков, основные причины для переезда – карьерный рост и высокая зарплата: 38% респондентов выбрали такой вариант ответа. Эту причину назвали основной 75% опрошенных, которые хотят переехать в Москву.