В правительстве поддержали идею помогать гражданам с переездом при трудоустройстве
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала законопроект, в котором предлагается оказывать содействие в переезде в другие регионы гражданам, которые ищут работу, и их семьям, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. В РТК входят представители правительства, Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей.
По данным Роструда, с 1 января по 31 мая этого года 1 623 391 человек обратился за помощью в поиске работы, из них 71 405 человек хотели бы работать в другом регионе. «Предлагаемые изменения позволят государству оказать поддержку в трудоустройстве большему количеству граждан, а также сократить число незанятых россиян», — отметили в секретариате.
Также в документе предлагается модернизировать региональные программы повышения мобильности работников. Например, властям регионов предложили дать право устанавливать список профессий, на которые нельзя будет привлекать работников в рамках этой программы. Регионы смогут воспользоваться таким правом, если вырастет число необоснованных обращений работодателей о включении в региональную программу представителей «распространенных профессий».
Ранее «Работа.ру» сообщила со ссылкой на результаты опроса, что россияне чаще всего хотели бы переехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, однако большинство людей вообще не готовы к переезду. По данным аналитиков, основные причины для переезда – карьерный рост и высокая зарплата: 38% респондентов выбрали такой вариант ответа. Эту причину назвали основной 75% опрошенных, которые хотят переехать в Москву.