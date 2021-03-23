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Россияне назвали самые популярные для переезда города

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Москва, Санкт-Петербург и Сочи – самые привлекательные города для переезда, но большинство россиян вообще не готовы куда-то переезжать. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования портала Работа.ру. В опросе приняли участие более 9 тыс. человек из всех регионов России.

Более половины опрошенных — 51% — указали, что не готовы сейчас к переезду в другой город. 22% хотели бы переехать в Москву, 14% — в Санкт-Петербург, 10% — в Сочи. 8% опрошенных мечтают о переезде в Краснодар, 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань. За переезд в Новосибирск, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород высказались по 2% участников опроса. По 1% респондентов указали, что хотели бы переехать в Воронеж, Самару, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Уфу, Пермь, Хабаровск, Челябинск или Омск.

По данным аналитиков, основные причины для переезда – карьерный рост и высокая зарплата: 38% респондентов выбрали такой вариант ответа. Эту причину назвали основной 75% опрошенных, которые хотят переехать в Москву, 65% респондентов, мечтающих о Екатеринбурге, 63% респондентов, которые думают о переезде в Санкт-Петербург, и 60% готовых переехать в Казань.

Также россияне мечтают переехать в другой город из-за более развитой инфраструктуры, 16% опрошенных хотели бы переехать от стресса и суеты, в том числе ради моря и гор. 15% опрошенных заявили, что в других городах выше уровень социальных услуг и больше возможностей для развития детей. 13% хотели бы переехать в другой город ради хорошей экологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных