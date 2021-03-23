Россияне назвали самые популярные для переезда города
Более половины опрошенных — 51% — указали, что не готовы сейчас к переезду в другой город. 22% хотели бы переехать в Москву, 14% — в Санкт-Петербург, 10% — в Сочи. 8% опрошенных мечтают о переезде в Краснодар, 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань. За переезд в Новосибирск, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород высказались по 2% участников опроса. По 1% респондентов указали, что хотели бы переехать в Воронеж, Самару, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Уфу, Пермь, Хабаровск, Челябинск или Омск.
По данным аналитиков, основные причины для переезда – карьерный рост и высокая зарплата: 38% респондентов выбрали такой вариант ответа. Эту причину назвали основной 75% опрошенных, которые хотят переехать в Москву, 65% респондентов, мечтающих о Екатеринбурге, 63% респондентов, которые думают о переезде в Санкт-Петербург, и 60% готовых переехать в Казань.
Также россияне мечтают переехать в другой город из-за более развитой инфраструктуры, 16% опрошенных хотели бы переехать от стресса и суеты, в том числе ради моря и гор. 15% опрошенных заявили, что в других городах выше уровень социальных услуг и больше возможностей для развития детей. 13% хотели бы переехать в другой город ради хорошей экологии.