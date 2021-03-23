Россияне назвали самые популярные для переезда города

Более половины опрошенных — 51% — указали, что не готовы сейчас к переезду в другой город. 22% хотели бы переехать в Москву, 14% — в Санкт-Петербург, 10% — в Сочи. 8% опрошенных мечтают о переезде в Краснодар, 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань. За переезд в Новосибирск, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород высказались по 2% участников опроса. По 1% респондентов указали, что хотели бы переехать в Воронеж, Самару, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Уфу, Пермь, Хабаровск, Челябинск или Омск.