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Гинцбург сравнил свойства штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта»

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Штамм коронавируса «омикрон» быстрее распространяется среди людей, чем «дельта», однако пока не приходится говорить, что он более опасный, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный… не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», — заявил Гинцбург (цитата по «РИА Новости»). По его словам, число заболевших, особенно среди не привитых от коронавируса, может сильно вырасти из-за «омикрона».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм «омикрон» более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания. Тем не менее болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением.

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. На данный момент «омикрон» обнаружен в 106 странах мира. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения.

Ранее по теме: Британский ученый заявил о снижении риска тяжелого течения COVID-19 при «омикроне»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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