Гинцбург сравнил свойства штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта»

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный… не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», — заявил Гинцбург (цитата по «РИА Новости»). По его словам, число заболевших, особенно среди не привитых от коронавируса, может сильно вырасти из-за «омикрона».