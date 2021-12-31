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В аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов

Ведомости

Свыше 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы 31 декабря, следует из информации на сайте аэропортов.

Больше всего задержек как по внутренним, так и международным направлениям в Шереметьево — 60. В Домодедово таких более 50, при этом по одному рейсу отменили в каждом из аэропортов. Во Внуково отменились три полета, задержались 18.

Данная ситуация связана не с самими аэропортами, заявили в пресс-службе Шереметьево. «Отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой по решению авиакомпаний», — пояснил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

Ранее, 14 декабря, в Москве задержали или отменили 35 рейсов из-за снегопада. Как сообщал центр «Фобос», объем осадков стал самым большим в городе за последние 28 лет и составил 20% от месячной нормы.

Ранее по теме: Перед Новым годом аэропорты не справляются с потоком подарков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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