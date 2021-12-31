В аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов
Свыше 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы 31 декабря, следует из информации на сайте аэропортов.
Больше всего задержек как по внутренним, так и международным направлениям в Шереметьево — 60. В Домодедово таких более 50, при этом по одному рейсу отменили в каждом из аэропортов. Во Внуково отменились три полета, задержались 18.
Ранее, 14 декабря, в Москве задержали или отменили 35 рейсов из-за снегопада. Как сообщал центр «Фобос», объем осадков стал самым большим в городе за последние 28 лет и составил 20% от месячной нормы.